Credit Suisse: 10% россиян владеют 82% всего личного богатства в России

Источник: AP 2018

В главе, посвященной России (с подзаголовком «Превратности фортуны»), аналитики отмечают, что качество данных о благосостоянии в нашей стране противоречиво: отсутствуют исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах.

Согласно отчету, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В США на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. Россия также обошла Китай — там 10% самых обеспеченных граждан владеют 62% богатств.

Credit Suisse отмечает, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Банк насчитал 74 человека с миллиардными состояниями.