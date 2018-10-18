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19:04 (мск), источник: Ведомости

Credit Suisse: 10% россиян владеют 82% всего личного богатства в России

На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.

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Источник: AP 2018

В главе, посвященной России (с подзаголовком «Превратности фортуны»), аналитики отмечают, что качество данных о благосостоянии в нашей стране противоречиво: отсутствуют исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах.

Согласно отчету, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В США на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. Россия также обошла Китай — там 10% самых обеспеченных граждан владеют 62% богатств.

Credit Suisse отмечает, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Банк насчитал 74 человека с миллиардными состояниями.

Личное богатство россиян в пересчете на душу взрослого населения к середине 2018 г. составило $19 997, подсчитала кредитная организация. При этом медианный уровень богатства на душу населения оказался заметно ниже и составил $2 739.

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