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01:03 (мск), источник: Известия

США потребовали от Европы отказаться от «Северного потока-2»

Для союзников США в Европе неприемлема поддержка строительства газопровода «Северный поток-2», так как это усугубляет их зависимость от России, заявил 18 октября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

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Источник: AP 2018

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток-2», — цитирует его «РИА Новости».

Митчелл также призвал союзников отказаться от сделок с Ираном, который, по мнению Вашингтона, разрабатывает баллистические ракеты и угрожает Европе.
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Газопровод «Северный поток-2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС.

Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

17 октября польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку американского топлива.

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