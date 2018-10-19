США потребовали от Европы отказаться от «Северного потока-2»

Источник: AP 2018

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток-2», — цитирует его «РИА Новости».

Митчелл также призвал союзников отказаться от сделок с Ираном, который, по мнению Вашингтона, разрабатывает баллистические ракеты и угрожает Европе.

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Газопровод «Северный поток-2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС.

Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.