Без шансов: безнадежных микрозаемщиков стало больше
Допустив просрочку более полугода, должник рискует никогда больше не получить новый кредит на легальном рынке.
Допустив просрочку более полугода, должник рискует никогда больше не получить новый кредит на легальном рынке.
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Около 80% заемщиков МФО уже имеют в среднем два просроченных долга, отметил гендиректор финансового маркета «Юником.24» Юрий Кудряков. Вернуть клиента в график платежей удается не более чем в 20−40% случаях, добавил эксперт.
Впрочем, иногда граждане приобретают статус безнадежных микрозаемщиков не по своей воле, констатировала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. По ее словам, мошенники могут оформить кредит по украденному паспорту (в том числе дистанционно) или по ксерокопии.
Однако чаще всего клиенты МФО не в состоянии адекватно оценить свою платежеспособность, поэтому в итоге становятся безнадежными заемщиками, считает зампред
По словам Андрея Люшина, объем безнадежных микрозаймов вырос
Допустив просрочку в шесть месяцев, заемщик может больше не получить ссуду, отметила Тамара Касьянова. 80% кредиторов не выдают новых займов гражданам, имеющим текущую просроченную задолженность, подтвердил гендиректор МФК «Городская сберкасса» Александр Мамонов. При этом у банков, по сравнению с МФО, более жесткие требования к кредитной истории, добавил эксперт. Обычно банк требует, чтобы она была в порядке не только в момент рассмотрения заявки, но и в течение последних шести месяцев.
Но они выдают займы под 1000% годовых, а их методы взыскания вызывают вопросы у правоохранительных органов. Подобные компании чаще всего никак не фильтруют входящий поток заемщиков, обходят требования регулятора по полной стоимости кредита, а в некоторых случаях — действуют вовсе вне правового поля, без соответствующей лицензии, отметил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. Объем черного рынка микрокредитования на текущий момент превышает 100 млрд рублей, что сопоставимо с легальным рынком, указал Александр Мамонов.
При возникновении просрочки от 180 дней ее взыскивает либо МФО собственными силами, либо коллекторы. Если вернуть деньги не удалось, кредиторы обращаются в суд. Чтобы не допустить этого, при возникновении первых финансовых трудностей гражданам следует самим пойти в МФО и договориться о реструктуризации займа.