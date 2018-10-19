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17:04 (мск), источник: Известия

Без шансов: безнадежных микрозаемщиков стало больше

Допустив просрочку более полугода, должник рискует никогда больше не получить новый кредит на легальном рынке.

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Источник: РИА "Новости"

В январе-июне 2018-го объем микрозаймов с просрочкой от полугода достиг 26,5 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем за шесть месяцев 2017-го. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий»). Такие долги сложно взыскать, поэтому они считаются безнадежными. Допуская просрочку в 180 дней, граждане существенно ухудшают свою кредитную историю. Ни МФО, ни банки не выдадут им новую ссуду, отмечают эксперты. Единственным решением для таких заемщиков, нуждающихся в деньгах, может стать обращение к черным кредиторам. Но они предоставляют займы под 1000% годовых, а при взыскании долгов используют нелегальные методы. Объем «черного» рынка микрокредитования уже превышает 100 млрд рублей, что сопоставимо с легальным сегментом.

По данным ОКБ, количество микрозаймов с просрочкой от шести месяцев увеличилось на 32,4% — до 789,8 тыс. по сравнению с периодом январь-июнь 2017-го. Объем таких займов с неуплатой от полугода вырос на 32,5% — до 26,5 млрд рублей.

Около 80% заемщиков МФО уже имеют в среднем два просроченных долга, отметил гендиректор финансового маркета «Юником.24» Юрий Кудряков. Вернуть клиента в график платежей удается не более чем в 20−40% случаях, добавил эксперт.

Впрочем, иногда граждане приобретают статус безнадежных микрозаемщиков не по своей воле, констатировала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. По ее словам, мошенники могут оформить кредит по украденному паспорту (в том числе дистанционно) или по ксерокопии.

Однако чаще всего клиенты МФО не в состоянии адекватно оценить свою платежеспособность, поэтому в итоге становятся безнадежными заемщиками, считает зампред Локо-банка Андрей Люшин. Некоторые должники сознательно игнорируют платежи, позже выясняется, что взыскать с них нечего, и инициируется процедура банкротства гражданина, добавил он. Тогда МФО терпит убытки.

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По словам Андрея Люшина, объем безнадежных микрозаймов вырос из-за снижения уровня доходов граждан в период кризиса. По данным Росстата, за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11%. В нынешнем году за январь-август они выросли на 2%, но это пока не оказало влияния на ситуацию, отметил Андрей Люшин. По его прогнозам, рост объема безнадежных микрозаймов продолжится, так как инфляционные ожидания ухудшаются.

Допустив просрочку в шесть месяцев, заемщик может больше не получить ссуду, отметила Тамара Касьянова. 80% кредиторов не выдают новых займов гражданам, имеющим текущую просроченную задолженность, подтвердил гендиректор МФК «Городская сберкасса» Александр Мамонов. При этом у банков, по сравнению с МФО, более жесткие требования к кредитной истории, добавил эксперт. Обычно банк требует, чтобы она была в порядке не только в момент рассмотрения заявки, но и в течение последних шести месяцев. Бизнес-модель ряда МФО предполагает выдачу ссуд клиентам, имеющим небольшую просрочку (до 30 дней), указал Александр Мамонов. По его словам, среди заемщиков МФО — 20−30% тех, кто не платит в течение одного месяца.

Но если клиент имеет запущенную кредитную историю, то легальный рынок кредитования становится ему недоступен, отметил эксперт. Единственный вариант получить деньги для таких граждан — обращение к «черным кредиторам».
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Но они выдают займы под 1000% годовых, а их методы взыскания вызывают вопросы у правоохранительных органов. Подобные компании чаще всего никак не фильтруют входящий поток заемщиков, обходят требования регулятора по полной стоимости кредита, а в некоторых случаях — действуют вовсе вне правового поля, без соответствующей лицензии, отметил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. Объем черного рынка микрокредитования на текущий момент превышает 100 млрд рублей, что сопоставимо с легальным рынком, указал Александр Мамонов.

При возникновении просрочки от 180 дней ее взыскивает либо МФО собственными силами, либо коллекторы. Если вернуть деньги не удалось, кредиторы обращаются в суд. Чтобы не допустить этого, при возникновении первых финансовых трудностей гражданам следует самим пойти в МФО и договориться о реструктуризации займа.

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