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07:37 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

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«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах», ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ «Прогресс» на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска.

В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.
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Запрет на пуски «Союзов» снимут в конце недели

Запрет на пуски российских ракет семейства «Союз», введенный после аварии «Союза-ФГ» 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.

Системы аварийного спасения и управления

Благополучному исходу аварии с «Союзом МС-10» способствовало включение двух систем: аварийного спасения и управления, рассказали в РКК «Энергия» — компании-производителе космического корабля.

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«На высоте, на которой мы были, там уже включилась система управления», — сообщил журналистам в минувший вторник заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов «Энергии» Игорь Хамиц.

По его словам, если бы авария произошла раньше, системе аварийного спасения потребовалось бы выполнить лишь одну задачу — вывести корабль на высоту, достаточную для того, чтобы при спуске успел раскрыться парашют.

В данном случае собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.

«Была существенная аномалия»

Астронавт НАСА Скотт Келли отметил, что система эвакуации «Союза» сработала прекрасно, и назвал безопасное возвращение экипажа «хорошей новостью».

В целом «Союз» работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю.
Скотт Келли
Астронавт НАСА

В первых числах декабря

Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию в первых числах декабря, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
До аварии ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» запуск следующего корабля планировался 20 декабря.

Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался.
Сергей Крикалев
исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам
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Главный страх космонавтов

Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту не состоится. Об этом в минувшее воскресенье в ходе телемоста с МГУ в рамках форума «Наука 0+» рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции.

«Они думают о том, чтобы все прошло штатно», — добавил он.

Авария «Союза»

Авария с ракетой «Союз-ФГ», которая должна была вывести пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись. Экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в спускаемом аппарате корабля. Он приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы.

Место посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-10»
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