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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Минфин повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минфин России повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз — до 2 триллионов 139 миллиардов рублей, следует из проекта поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019—2020 годов, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: РИА Новости

В действующем законе о бюджете на 2018 год был заложен профицит в размере 481,741 миллиарда рублей.

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Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год повышен, по сравнению с текущим законом о бюджете, с 17,073 триллиона рублей до 18,942 триллиона рублей (то есть на 1,869 триллиона рублей).

Общий объем расходов вырастет с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона рублей (на 212 миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета за январь-сентябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 2,548 триллиона рублей, или 3,5% ВВП.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее выразил мнение, что профицит бюджета в ближайшие три года будет на один процент ВВП выше официального прогноза Минфина России, и половину из этих средств стоило бы инвестировать в экономику страны.

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