Минфин повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз

Источник: РИА Новости

В действующем законе о бюджете на 2018 год был заложен профицит в размере 481,741 миллиарда рублей.

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Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год повышен, по сравнению с текущим законом о бюджете, с 17,073 триллиона рублей до 18,942 триллиона рублей (то есть на 1,869 триллиона рублей).

Общий объем расходов вырастет с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона рублей (на 212 миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета за январь-сентябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 2,548 триллиона рублей, или 3,5% ВВП.