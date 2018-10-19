РБК: Рогозин поручил записывать на видео сборку ракет-носителей
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке
По их словам, это решение господин Рогозин принял после поездки в самарский
Помимо этого в
Напомним, «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Космонавты сумели эвакуироваться, они не пострадали. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев говорил, что один из боковых блоков «Союза-ФГ» не отделился, как положено, в результате первая ступень ракеты столкнулась со второй. Как стало известно «Ъ», эксперты, расследующие причину ЧП, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия.