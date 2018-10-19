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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Рогозин поручил записывать на видео сборку ракет-носителей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке ракет-носителей, сообщает РБК со ссылкой на два источника в госкорпорации.

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По их словам, это решение господин Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс». Это предприятие произвело ракету-носитель «Союз-ФГ», потерпевшую аварию 11 октября. «Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — заявил один из собеседников издания.

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Помимо этого в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций. Источники РБК утверждают, что господин Рогозин также поручил доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их запуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования.

Напомним, «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Космонавты сумели эвакуироваться, они не пострадали. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев говорил, что один из боковых блоков «Союза-ФГ» не отделился, как положено, в результате первая ступень ракеты столкнулась со второй. Как стало известно «Ъ», эксперты, расследующие причину ЧП, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия.

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