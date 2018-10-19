РБК: Рогозин поручил записывать на видео сборку ракет-носителей

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По их словам, это решение господин Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс». Это предприятие произвело ракету-носитель «Союз-ФГ», потерпевшую аварию 11 октября. «Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — заявил один из собеседников издания.

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Помимо этого в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций. Источники РБК утверждают, что господин Рогозин также поручил доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их запуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования.