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04:28 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка (Востсибтранскомбанк, Иркутск), говорится в сообщении ЦБ.

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Источник: РИА "Новости"

Лицензия отозвана с 19 октября.

«Проблемы в деятельности банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств (капитала) и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля», — говорится в сообщении регулятора.

Вследствие этого банк на протяжении длительного периода проводил «схемные» и непрозрачные сделки, направленные на поддержание размера собственных средств и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

«Кроме того, кредитной организацией осуществлялись “фиктивные” операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков», — отмечает ЦБ.

Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98% и снижение нормативов достаточности собственных средств кредитной организации до критических значений.

Банк России девять раз в течение 12 последних месяцев применял к Востсибтранскомбанку меры надзорного действия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Востсибтранскомбанк — участник системы страхования вкладов.

Как сообщалось, ЦБ с 17 октября ввел запрет на ряд операций в отношении Востсибтранскомбанка. В частности, запрет касается привлечения во вклады денежных средств физлиц и открытия банковских счетов физлиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов.

Востсибтранскомбанк по итогам второго квартала 2018 года занимает 298-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 октября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 305-е место в банковской системе РФ.

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