ЦБ РФ отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у
Лицензия отозвана с 19 октября.
«Проблемы в деятельности банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств (капитала) и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля», — говорится в сообщении регулятора.
Вследствие этого банк на протяжении длительного периода проводил «схемные» и непрозрачные сделки, направленные на поддержание размера собственных средств и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98% и снижение нормативов достаточности собственных средств кредитной организации до критических значений.
Банк России девять раз в течение 12 последних месяцев применял к Востсибтранскомбанку меры надзорного действия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.
В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Востсибтранскомбанк — участник системы страхования вкладов.
Как сообщалось, ЦБ с 17 октября ввел запрет на ряд операций в отношении Востсибтранскомбанка. В частности, запрет касается привлечения во вклады денежных средств физлиц и открытия банковских счетов физлиц,
Востсибтранскомбанк по итогам второго квартала 2018 года занимает 298-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 октября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 305-е место в банковской системе РФ.