Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удар США по Сирии стал роковым: Госдума отреагировала
Ученые странное явление в ранней Вселенной
В носу вьетнамца поселился паразит
Как выглядит актриса, которая начала курить в 9 лет, пить в 11
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Пьянки и женщины: Супруга Кокорина госпитализирована
В Сети обсуждают "переделку лица" певицы Пелагеи
Как выглядит актриса, которая начала курить в 9 лет, пить в 11
6 причин отказаться от алкоголя
Брала сына с собой: мать керченского стрелка была в секте - СМИ
Боня рекламирует джинсы, обнажив грудь
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
16Мартышки над схваткой
06:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Лишние деньги дошли до бюджета

Расходы 2018 года увеличатся на 0,3% ВВП.

Наверх
ЦБ: $ 65.7238   +0.32 € 75.5692   -0.08 ММВБ: $ 65.8200   +0.32 € 75.3975   +0.11
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Плановая правка бюджета на 2018 год предполагает увеличение госрасходов на 340 млрд руб., профицит бюджета в 2% ВВП и сокращение программы внутренних заимствований почти на 0,5 трлн руб.— до 1,2 трлн руб.

Бюджетное правило добавит расходам бюджета-2018 порядка 280 млрд руб., еще 1,6 трлн внеплановых нефтегазовых доходов уйдет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который в 2019 году почти гарантированно превысит планку в 7% ВВП. Минфин тем временем может предложить правительству кредитовать с 2020 года из ФНБ иностранные инвестпроекты с российским участием — это может стать альтернативой вложению этих средств внутри России.

Проект правки федерального бюджета на 2018 год будет до конца недели внесен Минфином в правительство, сообщил вчера первый вице-премьер Антон Силуанов.

Основная причина правки — высокие цены на нефть. Они, предположительно, сгенерируют 1,6 трлн дополнительных нефтегазовых доходов, которые, согласно бюджетному правилу, будут направлены в ФНБ.
Читайте также
Удержаться на пике: скоро ли в России закончится нефть

Расчетный объем фонда в 2019 году — более 8 трлн руб. С учетом того что ФНБ инвестировал часть средств в предыдущие годы, его свободные средства составят 6,4 трлн руб. Это означает, что будет достигнут зафиксированный в Бюджетном кодексе порог в 7% ВВП, при превышении которого фонд сможет тратить избыточные средства.

Ненефтегазовые допдоходы 2018 года в проекте поправок к бюджету Минфин оценил в 286 млрд руб. Кроме этого, сокращение бюджетных расходов составит 130 млрд руб. (Антон Силуанов охарактеризовал их как «экономию»).

В сумме общее перераспределение расходов составит 340 млрд руб. До трети этих средств будут направлены в регионы — это, прежде всего, 93 млрд руб. компенсации по отменяемому в 2019 году налогу на движимое имущество.

Среди других крупных новых расходов — 30 млрд руб. на поддержку промышленности, 37 млрд руб.— бюджету Белоруссии на закрытие потери по схеме «перетаможки», 7,8 млрд руб.— на докапитализацию «Дом. РФ» для исполнения обязательств СУ-155. 5 млрд руб. предполагается перечислить в Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства. Часть допрасходов будет реализована по закрытым статьям бюджета.

Читайте также
Рубль впитывает санкции

Напомним, конструкция бюджетного правила принималась исходя из относительно невысокой вероятности заметного роста цен на нефть — поэтому политическое давление на Минфин и правительство с требованием изменить его параметры выглядит в будущем почти неизбежным. Порог в 7% ВВП для ФНБ исходно предполагался как достижимый не слишком быстро. Впрочем, на сегодняшний день следов каких-либо попыток изменить базовую бюджетную конструкцию не отмечено — скорее всего, роль в этом играет угроза расширения санкций США, делающая предпочтительной «сберегательную» стратегию Минфина и защищающая бюджетное правило от прямых атак — по крайней мере в 2019 году. Впрочем, ФНБ такого «иммунитета» лишен.

По букве закона порог в 7% ВВП может быть преодолен лишь в 2020 году (средства в ФНБ зачисляются по завершении года) — впрочем, Белый дом может принять и другое решение. Вчера Антон Силуанов в порядке обсуждения (в правительство официально эта идея не вносилась) предложил с 2020 года кредитовать из ФНБ внешние инвестпроекты с участием России — например, проект АЭС в Египте. Под схему, видимо, могут подходить и многие другие проекты, планируемые к реализации на госкредиты РФ за рубежом. В значительной степени это новая версия идеи размещения ФНБ в нерублевые активы — альтернативой выглядят вложения в рублевые облигации, и это потенциально ослабляет макрофункции бюджетного правила.

Читайте также
Где деньги: Россию спасает нефть и дешевый рубль
По планам Минфина, ФНБ в 2021 году составит 13−14% ВВП, при сохранении той же конъюнктуры ФНБ превысит объемы госдолга РФ к 2023-м.

Бюджет-2018 сократит программу заимствований в ОФЗ на 482 млрд руб. Это, видимо, полностью решит проблемы Минфина с размещением бумаг в этом году, сохраняющиеся из-за санкционных угроз. Программа заимствований на 2019−2021 годы, изложенная в проекте бюджета, во втором чтении, по словам первого вице-премьера, корректироваться не будет. Отметим, из этого следует высокая вероятность прекращения моратория Минфина и ЦБ на конвертацию средств для ФНБ с 2019 года.

Дмитрий Бутрин

 Власти Москвы нашли, куда сбыть мусор — в другой регион
Экс-глава «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов
Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Умер солист группы «Нэнси»
Российский футбольный клуб отстранен от участия в еврокубках
Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»
Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации
США потребовали от Европы отказаться от «Северного потока-2»
Спорт
«Зенит» против «Динамо», чемпион против «Ростова» В пятницу после перерыва на игры национальных сборных возобновится чемпионат России по футболу
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
В России назревает очередной топливный кризис Оптовые цены на бензин с конца лета растут. По данным Росстата, только за сентябрь они увеличились сразу на 10%
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз Статуэтку Натальи Бантеевой «Синяя рука» получит тот, кто переведет больше всех денег на благотворительность
Недвижимость
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей
Горячие темы на «Детях»
Львица Страстная Хотела как лучше, а получилось как получилось...Как нами манипулируют в семье. 357
МайскаЯ Пенсионная реформа. Небольшой ликбез :) 293
на пути к позитиву пицца дома 111
Гербера Поговорите со мной! 110
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь