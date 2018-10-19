Лишние деньги дошли до бюджета
Расходы 2018 года увеличатся на 0,3% ВВП.
Расходы 2018 года увеличатся на 0,3% ВВП.
Плановая правка бюджета на 2018 год предполагает увеличение госрасходов на 340 млрд руб., профицит бюджета в 2% ВВП и сокращение программы внутренних заимствований почти на 0,5 трлн руб.— до 1,2 трлн руб.
Бюджетное правило добавит расходам бюджета-2018 порядка 280 млрд руб., еще 1,6 трлн внеплановых нефтегазовых доходов уйдет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который в 2019 году почти гарантированно превысит планку в 7% ВВП. Минфин тем временем может предложить правительству кредитовать с 2020 года из ФНБ иностранные инвестпроекты с российским участием — это может стать альтернативой вложению этих средств внутри России.
Проект правки федерального бюджета на 2018 год будет до конца недели внесен Минфином в правительство, сообщил вчера первый
Расчетный объем фонда в 2019 году — более 8 трлн руб. С учетом того что ФНБ инвестировал часть средств в предыдущие годы, его свободные средства составят 6,4 трлн руб. Это означает, что будет достигнут зафиксированный в Бюджетном кодексе порог в 7% ВВП, при превышении которого фонд сможет тратить избыточные средства.
Ненефтегазовые допдоходы 2018 года в проекте поправок к бюджету Минфин оценил в 286 млрд руб. Кроме этого, сокращение бюджетных расходов составит 130 млрд руб. (Антон Силуанов охарактеризовал их как «экономию»).
Среди других крупных новых расходов — 30 млрд руб. на поддержку промышленности, 37 млрд руб.— бюджету Белоруссии на закрытие потери по схеме «перетаможки», 7,8 млрд руб.— на докапитализацию «Дом. РФ» для исполнения обязательств СУ-155. 5 млрд руб. предполагается перечислить в Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства. Часть допрасходов будет реализована по закрытым статьям бюджета.
Напомним, конструкция бюджетного правила принималась исходя из относительно невысокой вероятности заметного роста цен на нефть — поэтому политическое давление на Минфин и правительство с требованием изменить его параметры выглядит в будущем почти неизбежным. Порог в 7% ВВП для ФНБ исходно предполагался как достижимый не слишком быстро. Впрочем, на сегодняшний день следов
По букве закона порог в 7% ВВП может быть преодолен лишь в 2020 году (средства в ФНБ зачисляются по завершении года) — впрочем, Белый дом может принять и другое решение. Вчера Антон Силуанов в порядке обсуждения (в правительство официально эта идея не вносилась) предложил с 2020 года кредитовать из ФНБ внешние инвестпроекты с участием России — например, проект АЭС в Египте. Под схему, видимо, могут подходить и многие другие проекты, планируемые к реализации на госкредиты РФ за рубежом. В значительной степени это новая версия идеи размещения ФНБ в нерублевые активы — альтернативой выглядят вложения в рублевые облигации, и это потенциально ослабляет макрофункции бюджетного правила.
Бюджет-2018 сократит программу заимствований в ОФЗ на 482 млрд руб. Это, видимо, полностью решит проблемы Минфина с размещением бумаг в этом году, сохраняющиеся
Дмитрий Бутрин