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09:05 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит»

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Риал-кредит», говорится в сообщении ЦБ.

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Источник: Reuters

«Ключевым направлением бизнес-модели банка “Риал-кредит” являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных», — отмечается в сообщении.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

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В третьем квартале текущего года банк в значительном объеме осуществлял сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. «В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики», — указывает ЦБ.

В течение последнего года Центробанк трижды применял в отношении «Риал-кредита» меры надзорного воздействия.

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

«Риал-кредит» по итогам второго квартала 2018 года занимает 415-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Банк не является участником системы страхования вкладов.

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