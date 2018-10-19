ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит»

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«Ключевым направлением бизнес-модели банка “Риал-кредит” являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных», — отмечается в сообщении.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

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В третьем квартале текущего года банк в значительном объеме осуществлял сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. «В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики», — указывает ЦБ.

В течение последнего года Центробанк трижды применял в отношении «Риал-кредита» меры надзорного воздействия.

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.