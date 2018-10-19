ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит»
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Риал-кредит», говорится в сообщении ЦБ.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Риал-кредит», говорится в сообщении ЦБ.
«Ключевым направлением
В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В третьем квартале текущего года банк в значительном объеме осуществлял сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. «В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики», — указывает ЦБ.
В течение последнего года Центробанк трижды применял в отношении «Риал-кредита» меры надзорного воздействия.
В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
«Риал-кредит» по итогам второго квартала 2018 года занимает 415-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Банк не является участником системы страхования вкладов.