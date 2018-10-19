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12:37 (мск), источник: Газета.Ру

ЦБ рассказал, как выросли цены из-за ослабления рубля

Ослабление рубля оказывает «значимое» влияние на цены — дорожают как продукты, так и непродовольственные товары и услуги, констатирует Центробанк.

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Источник: РИА "Новости"

В следующем году к нестабильности на валютном рынке прибавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6−7%, считают эксперты. Инфляция будет выше 5%.

Ослабление рубля в этом году оказало «значимое» влияние на цены, говорится в комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен», размещенном на сайте регулятора.

«Произошедшее в текущем году ослабление рубля оказывает значимое влияние на цены как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров и услуг».

«В частности, в августе-сентябре увеличились годовые темпы роста цен на медицинские товары, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также услуги зарубежного туризма», — пишет регулятор.

ЦБ констатирует сохранение повышенных инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля.

«Согласно опросам, респонденты стали чаще упоминать курсовую динамику как причину возможного роста цен», — отмечается в комментарии регулятора.

По статистике Росстата, по данным на октябрь среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на белокачанную капусту (более 40% с начала года), морковь (24,7%), кур (11,7%), сахар-песок (16,2%), свинину (6,7%), репчатый лук (5,6%) и ряд других позиций.
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Как поясняли «Газете.Ru» ранее эксперты, на рост стоимости продуктов в этом году повлияло несколько факторов: резкие колебания курса валют, а также подорожание топлива и стоимости удобрений.

В целом, согласно информации статистического ведомства, в августе 2018 года в России была отмечена нулевая инфляция против дефляции в 0,5% в августе 2017 года. В сентябре потребительские цены выросли на 0,2%, тогда как годом ранее инфляция составляла 0,1%. Рост потребительских цен по итогам сентября составил 3,4%.

Как пояснили «Газете.Ru» в компании OneTwoTrip, если сравнивать январь-октябрь этого года с аналогичным периодом прошлого года, то цены на авиабилеты как по России, так и за рубеж выросли в среднем на 7%.

Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса путешествий, констатирует, что ослабление рубля в начале августа стало одним из самых больших потрясений для туристического рынка этим летом.

При этом, поскольку курс IATA, который используется для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов на международные рейсы, рассчитывается один раз в неделю, то, видя рост курса, российские путешественники после каждого ослабления рубля увеличивали покупки билетов, поясняет эксперт. Многие также заранее оплачивали брони в отелях.

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Однако денег на поездки россиянам все равно не хватало.

В целом, по данным сервиса бронирования, 64% опрошенных компанией россиян признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт и т. д.). При этом 17% участников исследования отметили, что даже это не позволяет уложиться в бюджет и под конец отпуска им приходится выходить за пределы изначально запланированных границ.

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По словам Павла Сигала, первого вице-президента «Опоры России», колебание курса рубля сказывается на ценах на многие товары, поскольку большинство товаров или их части, например, техника, мебель, электроника, комплектующие части оборудования, производятся не в России, и укрепление доллара увеличивает стоимость этих товаров в рублевом эквиваленте.

Во многих отраслях используется от 25% до 100% импортного оборудования, говорит Алексей Коренев, аналитик компании «Финам».

Как поясняет советник генерального директора Международного медицинского кластера Фаина Филина, по ряду медицинских направлений, в частности, в онкологии и хирургии зарубежную продукцию просто нечем заменить: отечественных аналогов не существует.

При этом в следующем году эксперты ждут еще большего разгона инфляции из-за повышения НДС с 18 до 20%. Цены вырастут даже на «социально значимые товары», поскольку НДС коснется всей цепочки поставщиков и в конечном итоге приведет к удорожанию почти всех продуктов, поясняет Алексей Коренев.

По словам Павла Сигала, многие товары в следующем году подорожают на 7−8%, а инфляция будет находится на уровне 5% и выше.
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Как говорит Алексей Коренев, в результате нашим согражданам придется «учиться экономить и жить по средствам» в следующем году.

Эксперт ожидает, что многие россияне откажутся от покупки новых автомобилей и перейдут на покупки бывших в употреблении, большей популярностью будет пользоваться секонд-хенды и товары из дискаунтеров. Откажутся россияне и от части зарубежных поездок — например, от дорогостоящих поездок в Европу.

Снижение располагаемых денежных доходов россиян вместе с вероятным повышением ставок на кредиты приведет также к тому, что «в следующем году мы не только не увидим роста объемов выдачи ипотечных займов, но и, скорее всего, станем свидетелями спада примерно на 10−15%», добавляет Алексей Коренев.

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