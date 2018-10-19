ЦБ рассказал, как выросли цены из-за ослабления рубля
Ослабление рубля оказывает «значимое» влияние на цены — дорожают как продукты, так и непродовольственные товары и услуги, констатирует Центробанк.
Ослабление рубля оказывает «значимое» влияние на цены — дорожают как продукты, так и непродовольственные товары и услуги, констатирует Центробанк.
В следующем году к нестабильности на валютном рынке прибавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6−7%, считают эксперты. Инфляция будет выше 5%.
Ослабление рубля в этом году оказало «значимое» влияние на цены, говорится в комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен», размещенном на сайте регулятора.
«Произошедшее в текущем году ослабление рубля оказывает значимое влияние на цены как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров и услуг».
ЦБ констатирует сохранение повышенных инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля.
«Согласно опросам, респонденты стали чаще упоминать курсовую динамику как причину возможного роста цен», — отмечается в комментарии регулятора.
Как поясняли «Газете.Ru» ранее эксперты, на рост стоимости продуктов в этом году повлияло несколько факторов: резкие колебания курса валют, а также подорожание топлива и стоимости удобрений.
В целом, согласно информации статистического ведомства, в августе 2018 года в России была отмечена нулевая инфляция против дефляции в 0,5% в августе 2017 года. В сентябре потребительские цены выросли на 0,2%, тогда как годом ранее инфляция составляла 0,1%. Рост потребительских цен по итогам сентября составил 3,4%.
Как пояснили «Газете.Ru» в компании OneTwoTrip, если сравнивать
При этом, поскольку курс IATA, который используется для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов на международные рейсы, рассчитывается один раз в неделю, то, видя рост курса, российские путешественники после каждого ослабления рубля увеличивали покупки билетов, поясняет эксперт. Многие также заранее оплачивали брони в отелях.
Однако денег на поездки россиянам все равно не хватало.
В целом, по данным сервиса бронирования, 64% опрошенных компанией россиян признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт
По словам Павла Сигала, первого
Во многих отраслях используется от 25% до 100% импортного оборудования, говорит Алексей Коренев, аналитик компании «Финам».
Как поясняет советник генерального директора Международного медицинского кластера Фаина Филина, по ряду медицинских направлений, в частности, в онкологии и хирургии зарубежную продукцию просто нечем заменить: отечественных аналогов не существует.
При этом в следующем году эксперты ждут еще большего разгона инфляции
Как говорит Алексей Коренев, в результате нашим согражданам придется «учиться экономить и жить по средствам» в следующем году.
Эксперт ожидает, что многие россияне откажутся от покупки новых автомобилей и перейдут на покупки бывших в употреблении, большей популярностью будет пользоваться
Снижение располагаемых денежных доходов россиян вместе с вероятным повышением ставок на кредиты приведет также к тому, что «в следующем году мы не только не увидим роста объемов выдачи ипотечных займов, но и, скорее всего, станем свидетелями спада примерно на 10−15%», добавляет Алексей Коренев.