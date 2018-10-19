Минздрав предложил компаниям из «списка Белоусова» профинансировать борьбу с раком

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Бизнесу предлагают профинансировать разработку и производство отечественных лекарств на основе изотопа лютеция-177. Такие препараты недоступны в России, их используют для лечения опухолей мозга и простаты. Проект оценивается в 19,3 млн руб. В качестве вероятного инвестора ведомство называет «Росатом».

Компаниям также предлагают профинансировать создание на базе Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава «центров коллективного пользования». Данные центры будут заниматься проектами по производству биомедицинских клеточных продуктов. Интегратором проекта выступит московская компания «ИКС-Биоселл». Стоимость проекта не указывается.

Еще 30,3 млн руб. бизнесу предлагают направить на создание полностью автоматизированной системы диагностики онкологических заболеваний на основе оцифрованных образцов тканей пациентов. Прототип системы уже готов. Ведомство надеется, что в проекте будут участвовать «Ростех» и/или «Ростелеком», или «компании, занимающиеся внедрением инновационных проектов в области здравоохранения».

Кроме этого, Минздрав предлагает «Росатому» вложить 13,9 млн руб. в создание отечественного лекарства на основе радия хлорида, который необходим для лечения костных метастазов. В России есть такой препарат, его зарегистрировала немецкая фармацевтическая компания Bayer. Однако стоимость одной его инъекции составляет около 351,8 тыс. руб., в рамках курса необходимо 12 инъекций.

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Ранее «Ведомости» сообщали, что компаниям из «списка Белоусова» предложат вложить 30 млрд руб. в стартапы. Минтранс предложил компаниям из списка пять проектов. РБК писал, что всего компаниям из этого списка предложили проекты на 7 трлн руб.