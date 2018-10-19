Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выдавший Рослякову справку об оружии врач объяснил все
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Беременную Нюшу довели подписчики
Адвокаты Кокорина и Мамаева сделали заявления в связи с поворотом
Цвет настроения — зеленый. Зачем нужны комнатные растения?
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Стал известен возможный мотив напавшего на колледж в Керчи
Сатановский назвал причину убийства Каддафи
Треть людей не станет оказывать первую помощь на улице
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»
Определились победительницы «Кубка Кремля» в парном разряде
Путин: если на Россию нападут, сдохнут, даже не успеют раскаяться
Умер солист группы «Нэнси»
Реакция бабушки керченского стрелка на то, что он сделал
Украинский след в теракте в Керчи - Клинцевич
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
8Нидерланды выслали четверых россиян
13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав предложил компаниям из «списка Белоусова» профинансировать борьбу с раком

Минздрав предложил бизнесу в рамках реализации «плана Белоусова» инвестировать в проекты по диагностике и лечению онкологических заболеваний, в том числе в области ядерной медицины и работы со стволовыми клетками. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Его подлинность подтвердил близкий к Минздраву источник.

Наверх
Источник: Reuters

Бизнесу предлагают профинансировать разработку и производство отечественных лекарств на основе изотопа лютеция-177. Такие препараты недоступны в России, их используют для лечения опухолей мозга и простаты. Проект оценивается в 19,3 млн руб. В качестве вероятного инвестора ведомство называет «Росатом».

Компаниям также предлагают профинансировать создание на базе Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава «центров коллективного пользования». Данные центры будут заниматься проектами по производству биомедицинских клеточных продуктов. Интегратором проекта выступит московская компания «ИКС-Биоселл». Стоимость проекта не указывается.

Еще 30,3 млн руб. бизнесу предлагают направить на создание полностью автоматизированной системы диагностики онкологических заболеваний на основе оцифрованных образцов тканей пациентов. Прототип системы уже готов. Ведомство надеется, что в проекте будут участвовать «Ростех» и/или «Ростелеком», или «компании, занимающиеся внедрением инновационных проектов в области здравоохранения».

Кроме этого, Минздрав предлагает «Росатому» вложить 13,9 млн руб. в создание отечественного лекарства на основе радия хлорида, который необходим для лечения костных метастазов. В России есть такой препарат, его зарегистрировала немецкая фармацевтическая компания Bayer. Однако стоимость одной его инъекции составляет около 351,8 тыс. руб., в рамках курса необходимо 12 инъекций.

Новость
Центр прибыли смещают к Тихому океану

Ранее «Ведомости» сообщали, что компаниям из «списка Белоусова» предложат вложить 30 млрд руб. в стартапы. Минтранс предложил компаниям из списка пять проектов. РБК писал, что всего компаниям из этого списка предложили проекты на 7 трлн руб.

«Список Белоусова» — крупные частные горно-металлургические и химические компании, часть их прибыли помощник президента Андрей Белоусов летом предлагал перенаправить на исполнение майских указов Владимира Путина. Инициатива переродилась в рабочую группу для обсуждения «взноса» компаний в важные для экономики проекты. Предполагалось, что госкомпании предложат крупному бизнесу инвестпроекты.

Следите за развитием темы«Список Белоусова»
 Лавров определил место России в мире
Почему никому не нужны 47 млрд руб. от «Газпрома»
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Мосгорсуд отказался выпустить Кокорина из СИЗО
Ученые выяснили, как часто надо принимать душ
Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу
Focus назвал новейший британский танк «убийцей «Арматы»
Как выглядит паук, притворяющийся засохшим листом (фото)
Мэйуэзер рассказал о рекордном гонораре за бой с Нурмагомедовым
Спорт
За реальный срок для Кокорина и Мамаева выступают 40% россиян Как показал опрос «ФОМнибус», об инциденте с участием футболистов известно 80% россиян
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео) В США водитель большого автобуса проигнорировал знаки и рискнул заехать на старый мост. К удивлению, конструкция выдержала
Кино
Климова и ее муж готовятся стать заслуженными артистами России Актеры объявили о начале сбора документов для представления к почетному званию
Недвижимость
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Львица Страстная Хотела как лучше, а получилось как получилось...Как нами манипулируют в семье. 554
Cassie Drake думы о будущем 256
Ирина Красавина А вот и пятница 161
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 157
Леди
Жуткий вид: как отличить бомжа от модника Все, что ты хотела знать про «уродливую моду». Не благодари.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь