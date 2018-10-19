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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев заявил о необходимости четких правил мировой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании саммита АСЕМ заявил, что мировая экономика нуждается в четких правилах. «Такими правилами могут быть сегодня только правила многосторонней торговой системы, — сказал он (цитата по ТАСС).— Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Господин Медведев подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — сказал премьер-министр.— Свои предложения по реформе ВТО мы представили вместе с Индией, Европейским союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден».

Дмитрий Медведев отметил реальные признаки торговых войн в мире.

Самое главное, что материализовались протекционистские настроения. Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр России

По словам господина Медведева, десять лет назад «мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса». Говоря о том, что стало хуже с 2008 года, когда в мире произошел финансовый кризис, Дмитрий Медведев отметил рост в несколько раз совокупного мирового долга, большую уязвимость развивающихся рынков, а также повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.

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