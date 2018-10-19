Дмитрий Медведев заявил о необходимости четких правил мировой экономики

Господин Медведев подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — сказал премьер-министр. — Свои предложения по реформе ВТО мы представили вместе с Индией, Европейским союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден».

Самое главное, что материализовались протекционистские настроения. Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения.