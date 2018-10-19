Дмитрий Медведев заявил о необходимости четких правил мировой экономики

Господин Медведев подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — сказал
Дмитрий Медведев отметил реальные признаки торговых войн в мире.
Самое главное, что материализовались протекционистские настроения. Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения.
По словам господина Медведева, десять лет назад «мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса». Говоря о том, что стало хуже с 2008 года, когда в мире произошел финансовый кризис, Дмитрий Медведев отметил рост в несколько раз совокупного мирового долга, большую уязвимость развивающихся рынков, а также повсеместное ужесточение