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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Реклама с кадрами из кухни Путина оказалась обучающим видео

Представители Bork объяснили сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появление президента России Владимира Путина в своем рекламном ролике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Авторы видео утверждают, что не собирались использовать его в качестве рекламы. По их словам, ролик был снят для обучения сотрудников компании.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Bork еще в мае 2018 года, однако в СМИ на него обратили внимание лишь в конце июля. В ролике использовались фрагменты программы «Центральное телевидение», в которых Путин прохаживался по кухне. Вокруг стояли приборы бренда Bork, возле которых высвечивались названия и цены. В конце появлялся слоган «Продуманное превосходство».

Вскоре после этого представители ФАС пообещали провести проверку. Уже на следующий день рекламу с кадрами из кухни Путина заблокировали на YouTube по требованию НТВ.

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