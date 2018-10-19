Реклама с кадрами из кухни Путина оказалась обучающим видео

Авторы видео утверждают, что не собирались использовать его в качестве рекламы. По их словам, ролик был снят для обучения сотрудников компании.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Bork еще в мае 2018 года, однако в СМИ на него обратили внимание лишь в конце июля. В ролике использовались фрагменты программы «Центральное телевидение», в которых Путин прохаживался по кухне. Вокруг стояли приборы бренда Bork, возле которых высвечивались названия и цены. В конце появлялся слоган «Продуманное превосходство».