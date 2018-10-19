РБК: американские банки отказались обслуживать счета Crocus Group

Банк отправил соответствующее письмо компании после публикации в СМИ информации об изучении спецпрокурором США денежных переводов бизнесмена.

По словам господина Кавеладзе, у Crocus нет счетов в других американских банках. Три кредитные организации уже отказались открыть для них счета. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США», — заявил он.

Напомним, издание BuzzFeed сообщило, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, изучает денежные переводы между Арасом Агаларовым и господином Кавеладзе. Подозрения господина Мюллера вызвали транcакции в размере $3,3 млн.