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20:55 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: американские банки отказались обслуживать счета Crocus Group

Американский Union Bank закрыл все корпоративные счета компании Crocus Group Араса Агаларова, сообщает РБК со ссылкой на директора управления по региональному развитию Crocus, представитель компании в США Ираклия Кавеладзе.

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Банк отправил соответствующее письмо компании после публикации в СМИ информации об изучении спецпрокурором США денежных переводов бизнесмена.

По словам господина Кавеладзе, у Crocus нет счетов в других американских банках. Три кредитные организации уже отказались открыть для них счета. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США», — заявил он.

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Напомним, издание BuzzFeed сообщило, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, изучает денежные переводы между Арасом Агаларовым и господином Кавеладзе. Подозрения господина Мюллера вызвали транcакции в размере $3,3 млн.

Как отмечал портал, оба предпринимателя принимали участие во встрече с участием Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года. Сам факт проведения встречи стал достоянием общественности лишь год спустя, когда о ней узнала команда Роберта Мюллера. Организовавший встречу PR-менеджер Роб Голдстоун заявлял, что действовал по просьбе первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова.

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