РБК: американские банки отказались обслуживать счета Crocus Group

Банк отправил соответствующее письмо компании после публикации в СМИ информации об изучении спецпрокурором США денежных переводов бизнесмена.
По словам господина Кавеладзе, у Crocus нет счетов в других американских банках. Три кредитные организации уже отказались открыть для них счета. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США», — заявил он.
Напомним, издание BuzzFeed сообщило, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, изучает денежные переводы между Арасом Агаларовым и господином Кавеладзе. Подозрения господина Мюллера вызвали транcакции в размере $3,3 млн.
Как отмечал портал, оба предпринимателя принимали участие во встрече с участием Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года. Сам факт проведения встречи стал достоянием общественности лишь год спустя, когда о ней узнала команда Роберта Мюллера. Организовавший встречу PR-менеджер Роб Голдстоун заявлял, что действовал по просьбе первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова.