Цены на отели в Турции в следующем году вырастут на 15%

Источник: Reuters

«Пока комплектация цен по турецким отелям еще продолжается, но общая тенденция уже очевидна», — цитирует его агентство.

Юналан также отметил, что цены в начале 2018 года уже поднялись на 15−30%, и это не снизило спрос.

Он также добавил, что для снижения стоимости поездки можно воспользоваться услугами раннего бронирования.