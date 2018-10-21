Цены на отели в Турции в следующем году вырастут на 15%
В 2019 году рост цен на отдых в турецких отелях составит 10−15%
В 2019 году рост цен на отдых в турецких отелях составит 10−15%
«Пока комплектация цен по турецким отелям еще продолжается, но общая тенденция уже очевидна», — цитирует его агентство.
Юналан также отметил, что цены в начале 2018 года уже поднялись на 15−30%, и это не снизило спрос.
Он также добавил, что для снижения стоимости поездки можно воспользоваться услугами раннего бронирования.
10 октября сообщалось, что российские туроператоры ожидают повышенного интереса со стороны россиян к Доминиканской Республике в период новогодних каникул. По оценкам минтуризма республики, к концу текущего года страну посетят около 200 тыс. россиян.