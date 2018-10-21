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21 октября, источник: Ведомости

S7 предупредила власти об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

Минтранс разработал проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Он предусматривает, что с 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

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Источник: Reuters

Применение этого документа на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной (2−4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования, говорится в июльском письме гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну. «Ведомости» ознакомились с его текстом, подлинность подтвердили два человека, знающие о письме от сотрудников S7.

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у «Аэрофлота», швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у «Уральских авиалиний». Четвертый игрок — Utair и почти все остальные российские авиакомпании работают с российской «Сирена-трэвел». Исключения: лоукостер «Победа» — с американской Navitair, авиакомпания «Азимут» — c Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» совместно с аэропортом «Внуково».

Sabre и Amadeus — глобальные лидеры этого рынка, они могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в выполнение постановления ради российского бизнеса, согласен топ-менеджер иностранного провайдера.

Топ-менеджер авиакомпании — клиента Amadeus говорит, что этот провайдер рассматривает возможность локализации в России.

В то же время российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний, продолжает Объедков.

«Уральские авиалинии» и «Победа» могут легко перейти к российскому провайдеру, но «Аэрофлот» и S7 входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), а российские системы пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в альянсах, рассказывали менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ. Но в течение года, если будет заказ, системы можно доработать, утверждают они.

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Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался. Тасун, представители S7, Sabre и Amadeus на запросы «Ведомостей» не ответили.

Будут и другие последствия, предупреждает Объедков: полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по One World, иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7 — в год S7 потеряет не менее 5 млрд руб. выручки.

Минтранс проводит работу совместно с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ по уточнению требований к системе оформления воздушных перевозок, заявил представитель министерства. При этом регулируется только оформление внутренних перевозок, международные перевозки будут по-прежнему выполняться в соответствии с установленными международными правилами, говорит он.

За бронирование каждого сегмента провайдер инвенторной системы получает от авиакомпании определенную плату. В России это примерно 100 руб. за сегмент, рассказывал топ-менеджер одного из провайдеров. Исходя из количества пассажиров (105 млн в 2017 г.) объем российского рынка инвенторных систем составляет около 10 млрд руб.

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