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11:04 (мск), источник: РИА Новости

«Ромир»: объем «свободных денег» россиян в сентябре вырос на 5%

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с августом текущего года и составил 21,9 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Холдинг ранее указывал, что в августе объем «свободных денег» россиян сократился по сравнению с июлем и составил 23,6 тысячи рублей. Показатель был уточнен: по новым оценкам, объем «свободных денег» в августе составил 20,9 тысячи рублей. «В сентябре объем “свободных денег” в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тысячи рублей, что на тысячу рублей больше, чем в августе», — говорится в новом исследовании «Ромира».

«Среднегодовое значение индекса “свободных денег” по итогам девяти месяцев составило 23,1 тысячи рублей. То есть значения индекса по-прежнему превосходят показатели предыдущих лет и в отдельно взятых месяцах, и в среднем по году», — добавляется в сообщении.
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Холдинг указывает, что в августе у россиян традиционно появляются дополнительные затраты, в частности — при подготовке к новому учебному сезону.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в августе сократились впервые с начала года. «Соответственно, в результате снижения доходов и увеличения расходов в августе сократилось количество “свободных денег”. Сентябрь же дополнительной закупкой не столь обременен», — отмечается в релизе.

В то же время, согласно предыдущим исследованиям «Ромира», в сентябре россияне увеличили покупательскую активность в секторе товаров повседневного спроса, а на покупках привычных товаров гражданам удалось сэкономить. «Эти факторы, вероятно, и привели к небольшой прибавке в объемах «свободных денег», — заключает холдинг.

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