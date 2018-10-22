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12:07 (мск), источник: Ведомости

РБК узнал сумму вложений пенсионных фондов США в российские активы

Крупнейшие пенсионные фонды США держат в потенциально токсичных российских активах $1,5 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные фондов.

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Источник: Reuters

Так, крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), который обслуживает около 2 млн человек, держит в находящихся под санкциями акциях российских компаний и гособлигациях более $1,1 млрд. Из них $460,7 млн приходилось на российские гособлигации, обращал внимание Bloomberg со ссылкой на отчетность от 30 июня 2018 г. Данные РБК также базируются на этой отчетности. Годом ранее вложения фонда составляли $479 млн. В 2012 г. вложения фонда в российские активы составляли около $1,4 млрд, сейчас — $1,3 млрд. На момент последней отчетности американский фонд владел российскими акциями на $872 млн, в том числе бумагами компаний, находящимися под секторальными санкциями, на $658 млн.

В их числе «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз».
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Акции подсанкционных компаний также есть в портфелях второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Флоридский фонд, четвертый по величине в США, держит российские бумаги на $354 млн по состоянию на 30 июня 2018 г., следует из данных, предоставленных фондом. Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF), третий по величине в США, владеет российскими акциями на $82,7 млн, следует из отчета фонда. На бумаги подсанкционных компаний приходится $59,3 млн от этой суммы.

В конгрессе США сейчас находится несколько законопроектов, предполагающих введение санкций против российского госдолга. Так, «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» в августе 2018 г. привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ до минимума с конца 2016 г. На 1 сентября их доля, по оценкам ЦБ составляла 26,6%. Минфин США выступает против подобных инициатив. В том же проекте содержится и предложение заморозить активы российских госбанков, которыми сейчас владеет CalPERS.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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