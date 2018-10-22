Саудовский министр: цена нефти может превысить $100 за баррель в 2019 году

«Я не могу дать вам гарантии, так как не могу предсказать, что произойдет с другими производителями. Добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей в сутки. Могу сказать, что при необходимости мы можем дойти и до 12 млн баррелей в сутки, в этом я могу вас заверить. Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объем, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель с нынешних около $80.