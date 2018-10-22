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08:16 (мск), источник: ТАСС

Саудовский министр: цена нефти может превысить $100 за баррель в 2019 году

ЭР-РИЯД, 22 октября. /ТАСС/. Неопределенность с объемом поставок на мировом рынке нефти сохраняется, этому способствуют угроза санкций против Ирана и падение поставок из ряда других стран, поэтому гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит $100 за баррель, нет, сказал в интервью ТАСС министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

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«Я не могу дать вам гарантии, так как не могу предсказать, что произойдет с другими производителями. Добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей в сутки. Могу сказать, что при необходимости мы можем дойти и до 12 млн баррелей в сутки, в этом я могу вас заверить. Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объем, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель с нынешних около $80.

Он также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу с июля чтобы восполнить падающее предложение и избежать новых пиковых значений цен.

«Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику [по сокращению добычи], что и в предыдущие полтора года, мы бы снова увидели нефть выше $100 за баррель. Поэтому мы приняли меры», — сказал аль-Фалех.

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