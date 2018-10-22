Mail.Ru отправили менеджерам

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Ключевой владелец Mail.Ru Group «МегаФон» передает свои голоса в группе под управление ее руководства. В связи с этим меняется совет директоров Mail.Ru: вместо представителей холдинга USM Алишера Усманова и сотового оператора туда войдут менеджеры и сотрудники другого нового совладельца — Газпромбанка. Голосовать долей «МегаФона» и USM будет глава группы Борис Добродеев, экономическая структура собственности при этом не меняется. Основным проектом Алишера Усманова в цифровом бизнесе, по его собственным словам, теперь станет электронная торговля, где в партнерстве с Alibaba Group он обещает «потеснить Amazon и eBay».

В совет директоров Mail.Ru Group номинированы ее гендиректор Борис Добродеев, заместитель гендиректора Дмитрий Сергеев, а также представители Газпромбанка — зампред Алан Ваксман и первый вице-президент Сергей Меднов. Они сменят главу USM Ивана Стрешинского, экс-гендиректора «МегаФона» Сергея Солдатенкова, операционного директора оператора Анну Серебряникову и его коммерческого директора Влада Вольфсона.

В Mail.Ru изменения объяснили тем, что USM «больше не является контролирующим лицом».

Холдинг контролировал группу через принадлежащий ему «МегаФон» и «МФ Технологии», в которой у USM — 9%, а у оператора — 45%. В Mail.Ru отметили, что теперь «ни один из акционеров единолично не контролирует» группу, хотя в «экономической структуре владения» изменений нет. Представители южноафриканской медиагруппы Naspers сохраняют три места в совете, как и его председатель, основатель Mail.Ru Дмитрий Гришин, плюс два независимых директора Ян Буне и Сан Хун Ким. В «МФ Технологиях» уточнили, что теперь голосовать акциями компании, принадлежащими «МегаФону» и USM, будет гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев, то есть фактически группа передается под управление менеджмента.

Новый гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян подчеркнул, что таким образом оператор «выражает вотум доверия команде Mail.Ru», поддерживая ее стиль руководства и стратегию, и уверенность в том, что в результате стоимость доли в группе вырастет. «Предоставив команде Mail.Ru Group в лице гендиректора постоянное право голоса, закрепленное за нашими акциями в АО ''МФ Технологии'', мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии», — подтвердил Иван Стрешинский. При этом, заверил он, в холдинге не ожидают «дальнейших изменений в структуре АО ''МФ Технологии''».

Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ | Источник: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Это не первый пример реорганизации контроля в структурах основного владельца USM Алишера Усманова в пользу менеджмента. Так, в 2012 году он отдал свой пакет «ВКонтакте» в управление создателю и тогда руководителю сети Павлу Дурову. В 2016 году отказался от контроля в самом USM, передав 10% в нем руководству, включая Ивана Стрешинского и Ивана Таврина.

Бориса Добродеева господин Усманов знает более 12 лет, глава Mail.Ru Group в 2006—2009 годах работал в структурах другого актива бизнесмена, холдинга «Металлоинвест», в 2013 году начал работу в социальной сети «ВКонтакте», которую возглавил в 2014 году, совмещая пост с должностью директора по стратегии и развитию Mail.Ru Group. Гендиректором группы он стал в 2016 году. Теперь, получив долю в управление, он пообещал «создавать лучшие продукты для пользователей и увеличивать ценность для акционеров». Газпромбанк вошел в состав акционеров Mail.Ru Group весной. Он получил 35% в «МФ Технологиях», планируя за счет этого реализовать проект финансовой цифровой платформы на базе Digital JV, чтобы «усовершенствовать комплексы обслуживания клиентов и систему таргетирования предложения продуктов».

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ | Источник: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сам Алишер Усманов тем не менее не планирует покидать цифровой бизнес. «Будущее за высокотехнологичными компаниями и интернет-проектами, — приводятся его слова в сообщении USM.— И если на рынке соцсетей, где мы в свое время инвестировали и в Facebook, и в Twitter, и в ''ВКонтакте'', уже сложились свои лидеры, то в отрасли электронной коммерции мы видим огромный неосвоенный рынок, и его развитию посвятим следующие пять-десять лет. Одна из моих целей на ближайшие годы — совместно с нашими партнерами из Alibaba построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и eBay».

Совместный проект Alibaba, «МегаФона», Mail.Ru и РФПИ, ставший одной из крупнейших сделок в истории рунета, был анонсирован чуть более месяца назад. Стороны объединили активы в электронной торговле на базе AliExpress Russia, стоимость которой оценивается примерно в $2,1 млрд. В нее войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции (включая AliExpress и Tmall), а также принадлежащий Mail.Ru Group маркетплейс Pandao.