Эпоха дешевеющих кредитов закончилась

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Эпоха дешевеющих кредитов в России, похоже, закончилась. 2018 год запомнится рекордно низкими ставками по потребительским займам, но банки стали увеличивать стоимость своих продуктов. Среди тех, кто пошел на повышение, Сбербанк: теперь многим россиянам он одалживает деньги минимум под 13,9% годовых. Некоторые игроки рынка уже последовали его примеру. Ждать ли массового повышения кредитных ставок? И можно ли еще успеть занять под более низкий процент? Разбирался Григорий Колганов.

Еще месяц назад было понятно: раз Центробанк повысил ключевую ставку, подорожание кредитов лишь вопрос времени. И вот на повышение пошел ключевой игрок рынка — Сбербанк. Минимальный процент по потребительским займам вырос там на два пункта, почти до 14% годовых. Другие финансовые организации тоже не остались в стороне. Ставки сдвинулись с места в Ситибанке, Home Credit и «Ренессанс Кредит». Но и одного Сбербанка, чья доля на рынке розничного кредитования превышает 40%, достаточно, чтобы понять: займы становятся дороже. Впрочем, запрыгнуть на подножку уходящего поезда еще можно. Например, как сообщила «Ъ FM» пиар-директор «Почта банка» Ольга Очеретина, в этой организации ставки пока остаются прежними. Но все может измениться. «В ближайшей перспективе “Почта банк” не планирует повышения ставок. При этом на рынке есть некоторая тенденция на повышение стоимости депозитов. И если тенденция зафиксируется как рыночный тренд, мы будем рассматривать варианты оптимизации ставок в кредитах», — рассказала Очеретина.

Не планируют повышать кредитные ставки и в Альфа-банке — пока — это сейчас ключевое слово. Факторов, способных подстегнуть стоимость займов, хоть отбавляй, отметил первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Если будет очередной раунд санкций, это может серьезно повлиять на российский рынок. Во многом будет определять цена на энергоносители, внешняя конъюнктура, и во многом, как у нас обычно бывает в последние годы, будет влиять политическая конъюнктура. Представители реального банковского бизнеса, к сожалению, не могут на это никоим образом повлиять и прогнозировать».

С другой стороны, по-настоящему дешевыми кредиты в России не были, разве что дешевеющими. При рекордно низкой инфляции в 4% населению занимали под 12%. А на деле еще дороже, ведь минимальные ставки доступны совсем немногим, напомнил гендиректор консалтинговой группы «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Если мы говорим о программах для клиентов с улицы, наверное, процентные ставки от 14% до 18% годовых, плюс, страховка. Где-то страховки очень дорогие, могут составлять даже 10% от суммы кредитов. Если от страховки отказываешься, процентные ставки в среднем повышаются на 3−4 процентных пункта».

Сейчас ключевая ставка ЦБ 7,5% процентов, а население банки кредитуют минимум в два раза дороже. Отчего же такая впечатляющая маржа на фоне падающей платежеспособности?

Оказывается, виноваты сами заемщики. Во-первых, плохо возвращают деньги, и финансовые компании вынуждены закладывать эти риски. А во-вторых, охотно соглашаются на такие ставки, отметил начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков: «Здесь же важен уровень рисков, который принимает на себя банк, и тот уровень спроса, который существует сейчас на этот продукт. То есть, если достаточно большое количество людей готово брать под 14%, то ставка такая и будет, ниже банку нет смысла опускать. Есть смысл опускать, только если банк хочет нарастить свой кредитный портфель».

Аналитики сходятся во мнении, что массовое повышение кредитных ставок в скором времени неизбежно. Вероятно, оно случится не единожды, ведь по самым оптимистичным прогнозам от Минэкономразвития, инфляция в следующем году может скакнуть до 5,5% процентов. Так что для тех, кто собирался сделать ремонт или купить телевизор в долг, сейчас самое время наведаться в банк.

По данным аналитиков, объем потребительских кредитов в этом году приближается к 13 трлн руб. Около 6,5% от этой суммы — просроченная задолженность. Средний размер займа одного россиянина составляет 87 тыс.