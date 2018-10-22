Кудрин уверен, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что правительство РФ сделает все возможное, чтобы смягчить рост цен на бензин в начале 2019 года
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что правительство РФ сделает все возможное, чтобы смягчить рост цен на бензин в начале 2019 года
«Мы действительно считаем, что повышение акцизов может повысить цены, но насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как сейчас смягчить такой рост», — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Форума стратегов.
Сейчас я бы не стал говорить об окончательных цифрах, потому что думаю, что правительство сделает все возможное, чтобы смягчить такой рост или даже его нивелировать.
Правительство РФ приняло решение с 1 января 2019 года повысить топливные акцизы. По мнению Счетной палаты, планируемое увеличение акциза на бензин в 1,5 раза может привести к резкому росту цен на топливо и потребовать дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.
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