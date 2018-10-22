Российскую экономику спасла нефть

Источник: AP 2018

По подсчетам экономистов, общий рост сальдированной прибыли (за вычетом убытков) нефинансовых компаний с января по июнь составил два триллиона рублей. Из них триллион — результат подорожания нефти. За первое полугодие цена барреля марки Brent выросла с 68,9 до 79,2 доллара.

Если брать в расчет всю экономику, включая финансовый сектор, сальдированная прибыль составила 7,6 триллиона рублей, что на 34,7 процента больше аналогичного результата в 2017 году. По мнению экспертов, кроме нефти, этому способствовал еще один фактор — эффект низкой базы прошлых лет: в первой половине 2017-го сальдированная прибыль упала на 6,7 процента.

При этом прибыль самих нефтегазовых компаний сформировалась не только за счет выросших цен, но и благодаря внереализационным доходам, таким как курсовая разница и участие в уставном капитале других компаний.

Опрошенные авторами доклада экономисты констатировали, что российская экономика по-прежнему зависит от цен на нефть, а добывающий сектор остается главным драйвером промышленности.