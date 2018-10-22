Кудрин заявил о невозможности полного отказа от доллара и евро
Еще как минимум 20 лет Россия не сможет расплачиваться за иностранные товары рублями, отметил глава Счетной палаты.
Еще как минимум 20 лет Россия не сможет расплачиваться за иностранные товары рублями, отметил глава Счетной палаты.
Глава Счетной палаты России, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия в силу объективных причин просто не сможет в течение ближайших 20 лет отказаться от использования доллара и других конвертируемых валют в торговле с другими странами.
Россия закупает технологии, товары и материалы на всем мировом рынке. Ключевым партнером по импорту является Европа. Но за национальную валюту мы с ней не сможем торговать, нам будут продавать все только за евро или доллары.
«Вот почему нам в балансе необходимо иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировым резервам», — пояснил Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации», который проходит в
Конвертируемыми валютами
По словам Кудрина, Россия может постепенно переходить на национальные валюты при торговле с некоторыми другими странами, например с Индией и Китаем, однако в таком случае российский торговый баланс должен быть преимущественно экспортным: Россия должна продавать, а не покупать.
«Как вы понимаете, наш экспорт очень ограничен. Им и ограничивается будущий масштаб вот этих расчетов в национальных валютах. Поэтому в обозримый период, ближайшие лет двадцать, большая часть торговли будет осуществляться на мировую конвертируемую валюту, то есть доллары и евро», — объяснил Кудрин.
Кудрин на форуме в
Он добавил, что Минфин уже отреагировал на доклад Счетной палаты и что пообещал внести несколько десятков поправок в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы по замечаниям палаты.
В начале осени стало известно, что российское правительство разрабатывает проект, предусматривающий отказ от доллара США в международных расчетах. В работе над проектом участвуют ВТБ и некоторые другие крупнейших банки страны. 2 октября глава ВТБ Андрей Костин рассказал РИА Новости, что его план по дедолларизации российской экономики, представленный президенту России Владимиру Путину еще летом (по словам Костина), нашел поддержку в Кремле.
Алексей Кудрин был назначен на должность главы Счетной палаты весной 2018 года. С 2000-го по 2011 год он возглавлял Минфин РФ и несколько раз признавался лучшим министром в мире. В апреле 2016 года стал председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР).