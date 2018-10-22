Кудрин заявил о невозможности полного отказа от доллара и евро

Источник: РИА "Новости"

Глава Счетной палаты России, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия в силу объективных причин просто не сможет в течение ближайших 20 лет отказаться от использования доллара и других конвертируемых валют в торговле с другими странами.

Россия закупает технологии, товары и материалы на всем мировом рынке. Ключевым партнером по импорту является Европа. Но за национальную валюту мы с ней не сможем торговать, нам будут продавать все только за евро или доллары.

«Вот почему нам в балансе необходимо иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировым резервам», — пояснил Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации», который проходит в Санкт-Петербурге.

Конвертируемыми валютами экс-министр финансов России назвал американский доллар, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк и японскую йену. Китайский юань конвертируемой валютой Кудрин не считает: «За него [юань] нам тоже вряд ли что-то продадут на мировых рынках, если мы хотим покупать современный и нужный нам товар».

По словам Кудрина, Россия может постепенно переходить на национальные валюты при торговле с некоторыми другими странами, например с Индией и Китаем, однако в таком случае российский торговый баланс должен быть преимущественно экспортным: Россия должна продавать, а не покупать.

«Как вы понимаете, наш экспорт очень ограничен. Им и ограничивается будущий масштаб вот этих расчетов в национальных валютах. Поэтому в обозримый период, ближайшие лет двадцать, большая часть торговли будет осуществляться на мировую конвертируемую валюту, то есть доллары и евро», — объяснил Кудрин.

Кудрин на форуме в Санкт-Петербурге также пояснил заключение Счетной палаты на проект бюджета страны на 2019−2021 годы. В отчете возглавляемого им ведомства отмечалось, что плавающий курс российской валюты, закрепленный законодательно, на деле таковым не является и де-факто жестко регулируется ЦБ. «Мы [в Счетной палате] не отвергаем свободного движения курса, мы считаем, что оно все равно свободное, но существует влияние бюджетного правила», — объяснил 22 октября позицию Счетной палаты Кудрин.

﻿Он добавил, что Минфин уже отреагировал на доклад Счетной палаты и что пообещал внести несколько десятков поправок в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы по замечаниям палаты.

В начале осени стало известно, что российское правительство разрабатывает проект, предусматривающий отказ от доллара США в международных расчетах. В работе над проектом участвуют ВТБ и некоторые другие крупнейших банки страны. 2 октября глава ВТБ Андрей Костин рассказал РИА Новости, что его план по дедолларизации российской экономики, представленный президенту России Владимиру Путину еще летом (по словам Костина), нашел поддержку в Кремле.

Алексей Кудрин был назначен на должность главы Счетной палаты весной 2018 года. С 2000-го по 2011 год он возглавлял Минфин РФ и несколько раз признавался лучшим министром в мире. В апреле 2016 года стал председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР).