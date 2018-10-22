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17:35 (мск), источник: Ведомости

В Финляндии назвали сумму иска Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

Финское агентство STT сегодня назвало сумму иска миллиардера Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам.

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Источник: РИА "Новости"

По его информации, Ротенберг, которого STT называет «членом ближнего круга президента Путина», затребовал 70 000 евро от банков Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank и финского филиала Danske Bank за отказ проводить операции по его поручениям. Из-за этого, в частности, ему не удалось заплатить налоги. Это нарушение принципа равенства перед законом, цитирует агентство иск Ротенберга, имеющего гражданство России и Финляндии.

На минувших выходных три скандинавских банка — Danske Bank, Handelsbanken и Nordea — подтвердили, что Борис Ротенберг подал на них в суд, не уточнив исковых требований.

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Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.

Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).

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