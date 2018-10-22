«Транснефть» начнет buyback понемногу
За три года на выкуп акций могут дать всего 20 млрд рублей.
За три года на выкуп акций могут дать всего 20 млрд рублей.
«Транснефть» может направить на программу buy back своих префов до 20 млрд руб. в течение трех лет. На эту сумму госкомпании удастся выкупить лишь 8% из своих привилегированных акций. Проработать идею обратного выкупа по предложению РФПИ согласился совет директоров «Транснефти», целью называется повышение инвестпривлекательности компании.
На 22 октября на предлагаемую сумму по рыночной цене можно было бы выкупить примерно 8% префов (капитализация «Транснефти» по этим бумагам на Московской бирже составляла около 268 млрд руб.).
Идею обратного выкупа «Транснефть» начала прорабатывать в октябре с подачи РФПИ, являющегося ее миноритарным акционером. Эта мера, в частности, направлена на повышение капитализации «Транснефти», 8 октября
РФПИ вошел в ее капитал в 2017 году. Тогда фонд UCP, несколько лет споривший с монополией в судах о размере дивидендов, продал свои 71% префов «Транснефти» за 170 млрд руб. РФПИ, НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и Газпромбанку. У РФПИ 0,43% префов, у
Ранее РФПИ предлагал поднять акционерную стоимость «Транснефти» через конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, также фонд рассматривал привлечение в компанию своих
«Транснефть» также пообещала увеличить дивиденды в соответствие с требование основного акционера — РФ — в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. С 2018 по 2023 годы компания планирует снизить капзатраты на 120 млрд руб. (с 2014 по 2017 годы они составляли свыше 300 млрд руб.) после завершения основных инвестпроектов, что позволит ей увеличить свободный денежный поток.
Дмитрий Козлов