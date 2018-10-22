«Транснефть» начнет buyback понемногу

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«Транснефть» может направить на программу buy back своих префов до 20 млрд руб. в течение трех лет. На эту сумму госкомпании удастся выкупить лишь 8% из своих привилегированных акций. Проработать идею обратного выкупа по предложению РФПИ согласился совет директоров «Транснефти», целью называется повышение инвестпривлекательности компании.

«Транснефть» в среднесрочной перспективе готова направить на buy back своих привилегированных акций до 20 млрд руб., программа buy back может быть рассчитана на три года сообщила компания в своей презентации.

На 22 октября на предлагаемую сумму по рыночной цене можно было бы выкупить примерно 8% префов (капитализация «Транснефти» по этим бумагам на Московской бирже составляла около 268 млрд руб.).

Идею обратного выкупа «Транснефть» начала прорабатывать в октябре с подачи РФПИ, являющегося ее миноритарным акционером. Эта мера, в частности, направлена на повышение капитализации «Транснефти», 8 октября buy-back и другие меры (например, опционы для менеджмента) обсуждал ее совет директоров. Кроме того, как 22 октября раскрыла компания, впоследствии выкупленные акции могут быть проданы «при благоприятных рыночных условиях».

Сейчас 100% обыкновенных акций (78,1% уставного капитала) «Транснефти» владеет государство.

РФПИ вошел в ее капитал в 2017 году. Тогда фонд UCP, несколько лет споривший с монополией в судах о размере дивидендов, продал свои 71% префов «Транснефти» за 170 млрд руб. РФПИ, НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и Газпромбанку. У РФПИ 0,43% префов, у Российско-китайского инвестфонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) — еще 1,49%.

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Ранее РФПИ предлагал поднять акционерную стоимость «Транснефти» через конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, также фонд рассматривал привлечение в компанию своих фондов-партнеров. Конвертация могла бы стать первым шагом в приватизации «Транснефти». Но сейчас эта идея активно не обсуждается, вопрос завис из-за западных санкций в отношении компании, говорил в августе глава монополии Николай Токарев.

«Транснефть» также пообещала увеличить дивиденды в соответствие с требование основного акционера — РФ — в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. С 2018 по 2023 годы компания планирует снизить капзатраты на 120 млрд руб. (с 2014 по 2017 годы они составляли свыше 300 млрд руб.) после завершения основных инвестпроектов, что позволит ей увеличить свободный денежный поток.