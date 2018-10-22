Российские банки оказались хуже южноафриканских

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Лучшую оценку кредитоспособности среди стран БРИКС получили китайские банки — baa2. Это в основном объясняется доминирующим положением государственных банков. Российские банки, напротив, получили самую низкую скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне ba3, что «обусловлено их относительно слабыми показателями качества активов, ликвидности и прибыльности».

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Самое высокое качество активов обнаружили у банков КНР. Суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных китайскими банками, составляет 1,5 процента. В российском банковском секторе этот показатель равен 11,8 процента.

Лучшая капитализация — у южноафриканских банков. Среднее по сектору отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, на конец 2017 года у них составляло 12,4 процента. Самый низкий уровень капитализации оказался у индийских банков: коэффициент достаточности капитала банковского сектора страны составляет 8,7 процента.

Максимальная прибыльность в группе — у банков ЮАР и Бразилии. При этом прибыльность бразильских банков поддерживается ростом кредитования, комиссионным доходом и снижением кредитных потерь, в то время как замедление темпов роста выручки и жесткая база затрат южноафриканских банков сдерживают рост их чистой прибыли.