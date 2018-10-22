Российские банки оказались хуже южноафриканских
Российские банки показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody’s.
Российские банки показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody’s.
Лучшую оценку кредитоспособности среди стран БРИКС получили китайские банки — baa2. Это в основном объясняется доминирующим положением государственных банков. Российские банки, напротив, получили самую низкую скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне ba3, что «обусловлено их относительно слабыми показателями качества активов, ликвидности и прибыльности».
Самое высокое качество активов обнаружили у банков КНР. Суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных китайскими банками, составляет 1,5 процента. В российском банковском секторе этот показатель равен 11,8 процента.
Лучшая капитализация — у южноафриканских банков. Среднее по сектору отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, на конец 2017 года у них составляло 12,4 процента. Самый низкий уровень капитализации оказался у индийских банков: коэффициент достаточности капитала банковского сектора страны составляет 8,7 процента.
Максимальная прибыльность в группе — у банков ЮАР и Бразилии. При этом прибыльность бразильских банков поддерживается ростом кредитования, комиссионным доходом и снижением кредитных потерь, в то время как замедление темпов роста выручки и жесткая база затрат южноафриканских банков сдерживают рост их чистой прибыли.
Читайте также: