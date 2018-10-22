Отдых в Турции подорожает для россиян на 15−20%

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«Мы ожидаем рост цен до 10−15% на следующий год. Хочу напомнить, что до кризиса 2015 года цены были выше, чем сейчас, хотя они и выросли в 2018 году на 15−30% по сравнению с докризисным периодом», — сказал он.

Новость У туристов потяжелели бюджеты

По словам эксперта, в этом году у турецких гостиниц была высокая загрузка, которую обеспечили и российские туристы, и гости из европейских стран. «Поэтому отели хотят, чтобы и финансовые результаты стали лучше», — сказал Юналан.

Он предложил туристам обратить внимание на акции раннего бронирования туров, которые завершаются весной. «По этим акциям можно купить отдых значительно дешевле, в сезон таких цен уже не будет», — добавил эксперт.