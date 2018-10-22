Украина откажется от коньяка и шампанского

На прилавках страны вместо уходящих названий могут появиться игристое вино и бренди. При этом не исключается принятие иных названий. По словам Кучеренко, виноделы готовы к вероятному падению доходов при переходе на новые наименования.

Претензии к украинским производителям высказывает Франция, указывая на провинцию Шампань и город Коньяк как регионы, являющиеся историческими производителями данной алкогольной продукции.