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22 октября, источник: Lenta.Ru

Украина откажется от коньяка и шампанского

Украинские виноделы в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом договорились отказаться от терминов «шампанское» и «коньяк». Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко, передает издание «Экономическая правда».

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На прилавках страны вместо уходящих названий могут появиться игристое вино и бренди. При этом не исключается принятие иных названий. По словам Кучеренко, виноделы готовы к вероятному падению доходов при переходе на новые наименования.

Претензии к украинским производителям высказывает Франция, указывая на провинцию Шампань и город Коньяк как регионы, являющиеся историческими производителями данной алкогольной продукции.

5 сентября правительство Украины постановило повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. Минимальные оптово-отпускные цены на водку повысят из расчета на один литр чистого спирта на 19,5 процента, или до 321 гривны (11,5 долларов), розничные — на 12,4 процента, до 447 гривен (16 долларов). Таким образом минимальная цена за пол-литра водки в рознице вырастет с 79,55 до 89,4 гривны.

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