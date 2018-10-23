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09:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российские банки замыкают БРИКС

Банковская система РФ получила «мусорную» оценку.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российская банковская система является наименее надежной среди стран БРИКС, считает международное рейтинговое агентство Moody’s. Банки РФ отличаются слабыми показателями качества кредитного портфеля, ликвидности и прибыльности. Впрочем, надежда на улучшение есть — позитивная динамика уже наметилась, эксперты указывают на то, что российские банки постепенно восстанавливают способность генерировать прибыль, а отчисления в резервы сокращаются.

Moody’s в понедельник опубликовало отчет, в котором сравнило банковские системы стран БРИКС. По итогам 2017 года самой надежной банковской системой среди Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР агентство назвало китайскую с показателем кредитоспособности baa2 (инвестиционный рейтинг). Российская банковская система оказалась на последнем месте «из-за относительно низких показателей качества активов, ликвидности и прибыльности». Средневзвешенная оценка кредитоспособности банковской системы РФ оказалась на четыре ступени ниже китайской — ba3 («мусорный» рейтинг).

Свою оценку Moody’s приводило с учетом макроэкономических показателей. Агентство прогнозирует, что к 2019 году реальный рост ВВП России будет самым низким среди стран БРИКС (около 1,5−2%). Moody’s также отмечает риск санкций со стороны США, которые, в зависимости от их жесткости, могут затруднить госбанкам привлечение фондирования.

Российские банки имеют самую высокую долю проблемных кредитов в кредитном портфеле (11,8%), даже несмотря на то что качество их активов немного улучшилось на фоне существенного роста резервов. Сопоставимый показатель проблемных кредитов имеют банки Индии (около 11%). Наименьшая доля — у банковской системы Китая (1,5%).

По достаточности капитала российские банки заняли 4-е место. Среднее по сектору отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, составило около 9% на конец 2017 года. Им уступили лишь индийские банки — 8,7%. Самый высокий коэффициент достаточности капитала имеют банки ЮАР — 12,4%. При этом Moody’s пояснило, что капитализация российских банков в 2017 году улучшилась, с тех пор как «государство спасло крупные банки». В 2017 году ЦБ объявил о санации Бинбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка, но был докапитализирован лишь «Открытие», почти на полтриллиона рублей.

Самыми прибыльными оказались южноафриканские и бразильские банки (отношение чистой прибыли к активам свыше 2%). Россия по этому показателю на предпоследнем месте (около 0,4%), на последнем месте оказались индийские банки.

Чистая процентная маржа у российских банков при этом высокая (около 4,5%), но проблема заключается в «съедающих» прибыль резервах. Впрочем, способность российской банковской системы генерировать прибыль восстанавливается, а отчисления в резервы сокращаются, что позволяет надеяться на будущий рост прибыли, отмечает Moody’s.

Невысокие показатели российской банковской системы на фоне других стран БРИКС объяснимы, отмечают эксперты. «Страны этой группы — это недавние переходные экономики, а некоторые из них — Россия, Бразилия и ЮАР — еще и малые открытые экономики с не самой высокой диверсификацией по отраслям», — поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому, по его мнению, неудивительно, что после глобального кризиса 2008−2009 годов и локальных кризисов развивающихся стран 2014−2015 годов доля просроченных хотя бы на один день кредитов у России и Индии оказалась выше 10%. «Даже банки Италии и Испании много лет имеют этот показатель выше 10%, но при этом зачастую показывают приемлемую операционную эффективность, — рассуждает господин Уклеин.— Поэтому уровень просроченных кредитов не всегда репрезентативен для оценки устойчивости банковского сектора и подверженности финансового сектора высоким рискам».

Виталий Солдатских

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