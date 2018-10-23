Российские банки замыкают БРИКС

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Российская банковская система является наименее надежной среди стран БРИКС, считает международное рейтинговое агентство Moody’s. Банки РФ отличаются слабыми показателями качества кредитного портфеля, ликвидности и прибыльности. Впрочем, надежда на улучшение есть — позитивная динамика уже наметилась, эксперты указывают на то, что российские банки постепенно восстанавливают способность генерировать прибыль, а отчисления в резервы сокращаются.

Moody’s в понедельник опубликовало отчет, в котором сравнило банковские системы стран БРИКС. По итогам 2017 года самой надежной банковской системой среди Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР агентство назвало китайскую с показателем кредитоспособности baa2 (инвестиционный рейтинг). Российская банковская система оказалась на последнем месте «из-за относительно низких показателей качества активов, ликвидности и прибыльности». Средневзвешенная оценка кредитоспособности банковской системы РФ оказалась на четыре ступени ниже китайской — ba3 («мусорный» рейтинг).



Свою оценку Moody’s приводило с учетом макроэкономических показателей. Агентство прогнозирует, что к 2019 году реальный рост ВВП России будет самым низким среди стран БРИКС (около 1,5−2%). Moody’s также отмечает риск санкций со стороны США, которые, в зависимости от их жесткости, могут затруднить госбанкам привлечение фондирования.

Российские банки имеют самую высокую долю проблемных кредитов в кредитном портфеле (11,8%), даже несмотря на то что качество их активов немного улучшилось на фоне существенного роста резервов. Сопоставимый показатель проблемных кредитов имеют банки Индии (около 11%). Наименьшая доля — у банковской системы Китая (1,5%).

По достаточности капитала российские банки заняли 4-е место. Среднее по сектору отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, составило около 9% на конец 2017 года. Им уступили лишь индийские банки — 8,7%. Самый высокий коэффициент достаточности капитала имеют банки ЮАР — 12,4%. При этом Moody’s пояснило, что капитализация российских банков в 2017 году улучшилась, с тех пор как «государство спасло крупные банки». В 2017 году ЦБ объявил о санации Бинбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка, но был докапитализирован лишь «Открытие», почти на полтриллиона рублей.

Самыми прибыльными оказались южноафриканские и бразильские банки (отношение чистой прибыли к активам свыше 2%). Россия по этому показателю на предпоследнем месте (около 0,4%), на последнем месте оказались индийские банки.