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22 октября, источник: Интерфакс

В Думе уточнили заявление о штрафе для самозанятых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Госдума может ввести штрафы для плательщиков налога на профессиональный доход, которые зарегистрировались как самозанятые, но при этом не платят налоги, заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

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Макаров уточнил, что речь идёт о штрафах только для тех, кто зарегистрировался как самозанятый, но нарушил условия выставления чека. Эти штрафы уже предусмотрены в законопроекте. Так, в частности, при проведении пилотного проекта за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1000 рублей. При повторном подобном нарушении в течение шести месяцев штраф будет в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но не менее 5000 рублей.

Для тех, кто не участвует в новой системе, все остается по-прежнему — их ответственность при неуплате налогов будет такой же, как сейчас.

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«Мы вводим штраф в рамках этого режима. Если кто-то не вошел в режим, если выявится, что он не платит налоги — у него общая уголовная или обычная налоговая ответственность по тем статьям, которые у него будут — не заплатил НДФЛ, в зависимости от суммы неуплаты налога, и т. д. Тут ничего не меняется», — подчеркнул глава комитета.

«Ничего другого здесь нет. Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошёл на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них», — отметил Макаров.

Ранее глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров выступил с заявлением, что Госдума может ввести штрафы для самозанятых, которые получают доход от своей профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не платят налоги.

Как сообщалось, 25 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет депутатских законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. По словам Макарова, целый ряд регионов хочет присоединиться к эксперименту, но авторы законопроекта против: выбранные субъекты РФ лучше всего готовы технологически.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в том случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, — не более 2,4 млн рублей в год (200000 рублей в месяц).

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