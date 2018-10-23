Хлебозаводы пекут цены

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» (общая мощность — около 20 тонн продукции в сутки) предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8−12%. Как следует из писем предприятий (копии есть у «Ъ»), последний раз цены на хлебобулочные изделия в регионе увеличивались на 5−10% в первом квартале 2016 года.

«Весь этот период мы удерживали цену, несмотря на то, что производство ряда наименований нашей продукции стало нерентабельным даже с учетом проводимых мер оптимизации производственных расходов», — говорится в письме «Дихлеба». В «Ярхлебе» необходимость пересмотра отпускных цен объясняют повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля.

Исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов основной причиной изменения цен называет все же рост цен на зерно.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 руб., до 9,8 тыс. руб. за тонну. В прошлом сентябре котировки были на уровне 7,25 тыс. руб. за тонну. Зерно этого класса в европейской части России подорожало на 225 руб., до 11,27 тыс. руб. В прошлом сентябре цены в регионе были 8,45 тыс. руб. за тонну.



В последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков, отмечает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

По данным исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. руб. за тонну против 13,8 тыс. руб. за тонну годом ранее.

Мука первого сорта за год подорожала на 26,92%, до 16,5 тыс. руб. за тонну, ржаная обдирная мука — на 27,5%, до 12,75 тыс. руб. за тонну. В крупнейшем поставщике муки в Челябинской области ООО «Объединение “Союзпищепром”» говорят, что направляют производителям хлеба и хлебобулочных изделий уведомления о повышении оптовых цен на пшеничную муку ежемесячно. Госпожа Глазунова, впрочем, отмечает, что мука занимает только около 20% в себестоимости хлеба, но на потребительских ценах может сказаться стоимость ингредиентов, упаковки, аренды и др.



Не только в Сибири

По словам господина Вострикова, российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года. Некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию, отмечает он, не называя имен. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал, что после повышения стоимости муки за последние полгода был вынужден дважды повышать цены на 3−4%. В ООО «Ванта» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября и в ближайшее время повышать их не планируют. ООО «Хлебокомбинат “Шахтинский”» с октября увеличило отпускные цены на 5%, сказал представитель предприятия.



Вице-премьер сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщил, что правительство республики договорилось с местными производителями не пересматривать цены на социальные сорта хлеба. Кроме того, в правительстве готовы «в случае объективной необходимости и при отсутствии экономики предприятий» субсидировать производство «социальных хлебов», добавил господин Ахметов.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, впрочем, уверен, что массового подорожания хлеба в России ждать не стоит.

В январе—сентябре цены выросли примерно на 1,5−3% в годовом выражении, и никаких предпосылок для изменения тренда, по его мнению, нет: «Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой». По данным Минсельхоза, в январе—сентябре цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 2,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Видео Цены на морепродукты в Москве начали снижаться

Для сравнения: на 15 октября потребительские цены на 2,8% превышали уровень начала года, сообщал Росстат. Ежегодно российский рынок хлебобулочных изделий растет в среднем на 4% в год и сегодня превышает 750 млрд руб., оценивает господин Кацнельсон.

Он признает, что у многих крупных хлебозаводов есть трудности: по его данным, рентабельность индустриального хлебопечения снизилась с 9−10% в 2010 году до нынешних 2,5−3%. При этом, по оценке РОСПиК, доля крупных заводов в продажах хлеба за 2014−2017 годы упала с 55% до 41%, а в производстве — с 58% до 47%.



В Минсельхозе отмечают, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В 2015 году цены выросли на 13,2%, годом позже — на 5,9%, в 2017 году — на 2,7%. Вопрос находится на постоянном контроле, мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба ведется еженедельно, заверил представитель министерства. По мнению участников рынка, плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября. В связи с дополнительными расходами, связанными с началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет труднее, предупреждает один из собеседников «Ъ».



Сети не спешат навстречу

Источник «Ъ» на рынке утверждает, что переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители сегодня ведут со всеми крупными сетями. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте» и Metro не ответили на вопросы «Ъ». Так же поступили в Ассоциации компаний розничной торговли. Представитель Auchan отказался от комментариев.