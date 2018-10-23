Госаудиторы прошлись по зонам
Счетная палата нашла неэффективными 10 из 25 ОЭЗ.
Счетная палата нашла неэффективными 10 из 25 ОЭЗ.
Счетная палата (СП) вновь раскритиковала институт особых экономических зон (ОЭЗ), признав эффективными лишь 15 из 25 таких образований. Госаудиторы отметили, что ранее были признаны неэффективными и закрыты 11 зон, которые обошлись федеральному бюджету в 4,5 млрд руб. В Минэкономики, которое курирует особые зоны, с критикой палаты не согласны — там заявляют о проведенной «масштабной работе», но называют в качестве эффективных еще меньшее количество площадок — 11.
На 1 сентября 2018 года на территории 22 российских регионов действовали 25 особых экономических зон — десять из них Счетная палата вчера назвала неэффективными. Ранее, в 2010—2017 годах,
Отметим, контрольное ведомство не в первый раз критикует ОЭЗ. В начале 2016 года СП отмечала, что создание одного рабочего места в зонах в среднем обошлось бюджетам в 10 млн руб. После этого Владимир Путин поручил заморозить создание новых ОЭЗ и разработать стратегию развития таких территорий. Созданное для управления зонами АО «ОЭЗ» было переформатировано в проектный офис, а большая часть его полномочий была передана регионам.
По мнению СП, проблемы эффективности института связаны с отсутствием документа стратегического планирования, создания и функционирования инструментов развития территорий. Также палата вчера говорила о ненадлежащем исполнении Минэкономики, региональными властями и управляющими компаниями своих полномочий по управлению ОЭЗ. В частности, по состоянию на 1 июля этого года перечни объектов инфраструктуры не утверждены по 12 из 20 ОЭЗ, по которым есть соглашения о передаче субъектам полномочий по управлению зонами. Есть у палаты претензии и к эффективности использования объектов инфраструктуры. В их создание на 1 января 2018 года вложено 491,9 млрд руб. (254 млрд руб.— деньги бюджета) — при этом доля загрузки этой инфраструктуры ориентировочно составляет лишь 48%, отмечает СП.
В Минэкономики с критикой палаты не согласны. В ведомстве говорят о «масштабной работе» по совершенствованию ОЭЗ: закрыты девять неэффективных площадок, изменены критерии функционирования и создания ОЭЗ, деятельность управляющих компаний переведена на казначейское сопровождение. В Минэкономики говорят о ежегодной оценке эффективности ОЭЗ — количество эффективных площадок за 2017 год выросло с 9 до 11 (это, отметим, еще меньше, чем у СП). По данным министерства, в ОЭЗ сейчас работают порядка 700 резидентов, объем инвестиций составил более 320 млрд руб., налоговых и таможенных отчислений — 70 млрд руб.
Отметим, что, несмотря на общую неочевидную эффективность ОЭЗ, регионы продолжат их создавать (введенный в 2016 году мораторий по просьбе Минэкономики и субъектов РФ этой весной был отменен). На прошлой неделе руководство Новгородской области заявило о желании создать новую зону в 2019 году, о намерении открыть ОЭЗ ранее говорили и власти Воронежской области.
Дарья Николаева