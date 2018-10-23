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10:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госаудиторы прошлись по зонам

Счетная палата нашла неэффективными 10 из 25 ОЭЗ.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Счетная палата (СП) вновь раскритиковала институт особых экономических зон (ОЭЗ), признав эффективными лишь 15 из 25 таких образований. Госаудиторы отметили, что ранее были признаны неэффективными и закрыты 11 зон, которые обошлись федеральному бюджету в 4,5 млрд руб. В Минэкономики, которое курирует особые зоны, с критикой палаты не согласны — там заявляют о проведенной «масштабной работе», но называют в качестве эффективных еще меньшее количество площадок — 11.

На 1 сентября 2018 года на территории 22 российских регионов действовали 25 особых экономических зон — десять из них Счетная палата вчера назвала неэффективными. Ранее, в 2010—2017 годах, из-за неэффективности и непроработанных управленческих решений были закрыты 11 ОЭЗ, в которые федеральный бюджет вложил 4,5 млрд руб., пишут госаудиторы. Всего же, по их данным, с 2006 по 2018 год на создание и развитие ОЭЗ государство потратило 201 млрд руб. 131,4 млрд руб. из этой суммы выделил федеральный бюджет, 69,8 млрд руб.— регионы. За 12 лет существования особых зон в России общий объем инвестиций их резидентов составил 292 млрд руб. При этом две трети этой суммы приходится на резидентов трех успешных ОЭЗ — действующих в Татарстане, в Липецкой области и Санкт-Петербурге.

Отметим, контрольное ведомство не в первый раз критикует ОЭЗ. В начале 2016 года СП отмечала, что создание одного рабочего места в зонах в среднем обошлось бюджетам в 10 млн руб. После этого Владимир Путин поручил заморозить создание новых ОЭЗ и разработать стратегию развития таких территорий. Созданное для управления зонами АО «ОЭЗ» было переформатировано в проектный офис, а большая часть его полномочий была передана регионам.

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По мнению СП, проблемы эффективности института связаны с отсутствием документа стратегического планирования, создания и функционирования инструментов развития территорий. Также палата вчера говорила о ненадлежащем исполнении Минэкономики, региональными властями и управляющими компаниями своих полномочий по управлению ОЭЗ. В частности, по состоянию на 1 июля этого года перечни объектов инфраструктуры не утверждены по 12 из 20 ОЭЗ, по которым есть соглашения о передаче субъектам полномочий по управлению зонами. Есть у палаты претензии и к эффективности использования объектов инфраструктуры. В их создание на 1 января 2018 года вложено 491,9 млрд руб. (254 млрд руб.— деньги бюджета) — при этом доля загрузки этой инфраструктуры ориентировочно составляет лишь 48%, отмечает СП.

В Минэкономики с критикой палаты не согласны. В ведомстве говорят о «масштабной работе» по совершенствованию ОЭЗ: закрыты девять неэффективных площадок, изменены критерии функционирования и создания ОЭЗ, деятельность управляющих компаний переведена на казначейское сопровождение. В Минэкономики говорят о ежегодной оценке эффективности ОЭЗ — количество эффективных площадок за 2017 год выросло с 9 до 11 (это, отметим, еще меньше, чем у СП). По данным министерства, в ОЭЗ сейчас работают порядка 700 резидентов, объем инвестиций составил более 320 млрд руб., налоговых и таможенных отчислений — 70 млрд руб.

Отметим, что, несмотря на общую неочевидную эффективность ОЭЗ, регионы продолжат их создавать (введенный в 2016 году мораторий по просьбе Минэкономики и субъектов РФ этой весной был отменен). На прошлой неделе руководство Новгородской области заявило о желании создать новую зону в 2019 году, о намерении открыть ОЭЗ ранее говорили и власти Воронежской области.

Дарья Николаева

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