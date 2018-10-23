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03:52 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕБРР зафиксировал рост деловой активности старшего поколения россиян

Участие старшего поколения России в деловой активности за 20 лет (с 1996 по 2017 годы) выросло на 11 п.п., с 59% до 70%, заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, выступая на лекции в рамках Экономического лектория Российской экономической школы.

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«В России мы наблюдаем резкий рост за последние 20 лет участия людей старших поколений в экономической активности. Этот рост на 11 п.п. существенно больше даже, чем в развитых странах», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что обвал занятости происходит у населения после 60 лет, и в этом смысле в России все не так плохо, как в других странах развивающейся Европы.

«Обвал происходит у мужчин после 60 лет, а у женщин после 55 лет. Вы, наверное, можете догадаться, почему. Именно в этом возрасте женщины и мужчины работают гораздо меньше, чем люди этого же возраста в развивающейся экономике», — добавил он.

Напомним, пенсионная реформа, которая была инициирована российскими властями, предполагает, что для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Повышение начнется с 1 января 2019 года и будет проходить постепенно.

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