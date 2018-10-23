ЕБРР зафиксировал рост деловой активности старшего поколения россиян

«В России мы наблюдаем резкий рост за последние 20 лет участия людей старших поколений в экономической активности. Этот рост на 11 п.п. существенно больше даже, чем в развитых странах», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что обвал занятости происходит у населения после 60 лет, и в этом смысле в России все не так плохо, как в других странах развивающейся Европы.

«Обвал происходит у мужчин после 60 лет, а у женщин после 55 лет. Вы, наверное, можете догадаться, почему. Именно в этом возрасте женщины и мужчины работают гораздо меньше, чем люди этого же возраста в развивающейся экономике», — добавил он.