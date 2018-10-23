Сергей Гуриев рассказал, почему россияне старшего возраста перестают работать

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Страны теряют работников

Старение населения и сокращение рабочей силы принято считать проблемой развитых стран, но на самом деле население развивающихся стран Восточной и Южной Европы по темпам старения отстает от них лишь на пять лет, рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, выступивший 22 октября на экономическом лектории Российской экономической школы с презентацией «Как труд и трудовые отношения меняются в переходных экономиках?».

Разница в том, что если развитые страны принимают больше мигрантов, активно автоматизируют производство и увеличивают продолжительность рабочей жизни, то в Восточной Европе все наоборот: население эмигрирует, темпы автоматизации отстают, а трудовая активность старших поколений невысока: люди, достигшие 50 лет, в западных странах продолжают работать гораздо больше, чем в развивающихся странах Европы, в 60−65 лет разрыв между ними еще сильнее увеличивается, и стирается лишь после 65 лет.

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В России «обвал» экономической активности происходит после наступления пенсионного возраста: 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. И тем не менее за последние 20 лет экономическая активность старших поколений в России возросла на 11 п.п. — существенно больше, чем в развитых странах (6 п.п.) и тем более — в развивающихся странах Европы (4 п.п.), отметил Гуриев.

Однако почему россияне старшего возраста перестают работать? Не из-за недостатка навыков: согласно исследованию ЕБРР, пожилые россияне по количеству необходимых для работы компетенций не отстают от «лидеров» — японцев — и существенно опережают жителей других развитых стран, тем более — жителей посткоммунистических государств. Более того, даже если человек старшего возраста не располагает необходимыми навыками, но, например, получит высшее образование, то для него отдача в виде роста зарплаты будет больше, чем для молодого человека, показало исследование международной организации.

Значит, дело не в навыках. Оказалось, дело в том, как люди старшего возраста оценивают свое здоровье. Гуриев сослался на опросы Gallup: жителям разных стран задавали простой вопрос — как они себя чувствуют. Россияне младше 50 лет чувствовали себя так же хорошо или даже лучше, чем их ровесники в развитых странах. Но после 50 лет самооценка здоровья у российских мужчин резко снижается — до среднего уровня других развивающихся стран и намного ниже развитых. Россияне после 50-ти начинают оценивать свое здоровье существенно хуже, чем их ровесники в развитых странах — вероятно, из-за того, что уходят на пенсию, а те продолжают работать, предположил Гуриев.

Нашествие роботов

Вторая «проблема развитых стран», которая на самом деле так же остра для развивающихся — поляризация рынка труда из-за технологического прогресса и глобализации. Это значит, что рабочие места создаются двух типов: либо требующие высокого образования — то есть для экономистов, юристов, финансистов, людей творческих профессий, инженеров, консультантов — либо требующие рутинного рабочего труда, настолько низкооплачиваемого, что его нет смысла автоматизировать или отдавать на аутсорс, отметил Гуриев.

А все что в «посередине» автоматизируется либо отдается на аутсорс: это и рабочие места в промышленности, и белые воротнички, занятые рутинной работой — например, секретари.

И в развивающихся странах идут те же процессы: добывающая, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство теряют и продолжат терять рабочие места. Создаваться рабочие места будут в строительстве, нерыночных услугах (доктора, учителя), рыночных услугах, а также — низкоквалифицированные — в сбыте и перевозках, перечислил Гуриев. Квалифицированные специалисты будут пользоваться большим спросом, неквалифицированные рабочие — меньшим, работники сферы обслуживания и торговли — большим, голубые воротнички — меньшим.

В России ситуация отличается лишь для низкоквалифицированных работников —такие рабочие места здесь немного сокращаются, заметил Гуриев, но это может быть связано с тем, что у ЕБРР нет данных по неформальному сектору, в частности — труду нелегальных мигрантов.

Зато на высококвалифицированных специалистов спрос есть, и будет расти. Вопрос — в возможностях системы образования. С точки зрения количества образования Россия впереди планеты всей, отметил Гуриев: продолжительность высшего образования в расчете на трудоспособного россиянина растет намного быстрее, чем в других странах. Правда, при поправке на качество образования Россия отстает от Сингапура и других развитых стран.

Навыков в информационно-коммуникационных технологиях — которые пригодятся в экономике с искусственным интеллектом и большими данными — у пожилых россиян меньше, чем у молодых, но больше, чем у ровесников из развивающихся стран Европы. А вот российская молодежь по уровню таких навыков находится как раз на уровне своих ровесников из переходных экономик. Между тем, например, молодые люди из Эстонии — на уровне молодежи развитых стран. Это результат реформы образования: эстоноязычные школы страны в 1990-е гг. реформировали по финскому образцу.

Создают ли роботы новые рабочие места, или уничтожают их? В целом исследование ЕБРР показало практически нулевой эффект для развивающихся стран: роботизация снижает занятость примерно на 0,2 п.п.

Но некоторые рискуют быть замененными роботом больше остальных — например, люди с начальным уровнем образования. Вероятность ниже в ближайшие годы для экономистов, работников сферы образования, финансовой и юридической, а также бухгалтеров. Для «среднего россиянина» вероятность столкнуться с автоматизацией своего рабочего места составляет 49% — гораздо ниже, чем, например, в «столице автомобильного производства» Словакии, где эта вероятность 70%.

Этот вопрос, по словам Гуриева, больше всего заботит президента ЕБРР: жителям стран Восточной Европы кажется, что рабочие места, которые они получили из Германии, Японии и других стран, никуда не исчезнут, но на самом деле с развитием технологий они могут «вернуться обратно» в богатые страны или будут уничтожены, поскольку «один словак 2030-го года будет так же производителен, как два словака 2020-го». Аналогичную проблему до последних нескольких лет «не заметили» в США, отметил Гуриев: ряд исследований показали, что многие из тех рабочих, чьи рабочие места были вытеснены китайским импортом, не могут найти себе жену, прекращают искать работу и играют в видеоигры, слишком много пьют и принимают опиоиды — из-за этого смертность среди белых американцев среднего возраста сегодня растет.

При этом фирмы многих развивающихся стран, за исключением Эстонии, все чаще жалуются на недостаток квалифицированных кадров: в России доля таких компаний за 10 лет возросла с 7 до 20%.

Особенно остра эта проблема стоит в странах, недавно вошедших в Евросоюз, для работников которых открылся рынок Западной Европы: некоторые из-за оттока рабочей силы за 25 лет потеряли треть населения и лишатся еще трети в ближайшие 30 лет.

Поэтому если страны или работники хотят преуспеть в экономике будущего, вопрос навыков и компетенций для них ключевой, резюмировал Гуриев. Страны, которые сегодня проводят разумные реформы образования, будут иметь шанс на успех в ближайшие 10−20 лет — но не дольше. Чему учить, при этом, по слова Гуриева, никто не знает: «Что мы знаем — что детей надо учить тому, что не могут сделать компьютеры. Критическому мышлению, умению работать в группах, всему, что называется “мягкие навыки”».