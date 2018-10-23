Сергей Гуриев рассказал, почему россияне старшего возраста перестают работать
И предложил учить детей тому, что не смогут сделать компьютеры.
И предложил учить детей тому, что не смогут сделать компьютеры.
Страны теряют работников
Старение населения и сокращение рабочей силы принято считать проблемой развитых стран, но на самом деле население развивающихся стран Восточной и Южной Европы по темпам старения отстает от них лишь на пять лет, рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, выступивший 22 октября на экономическом лектории Российской экономической школы с презентацией «Как труд и трудовые отношения меняются в переходных экономиках?».
Разница в том, что если развитые страны принимают больше мигрантов, активно автоматизируют производство и увеличивают продолжительность рабочей жизни, то в Восточной Европе все наоборот: население эмигрирует, темпы автоматизации отстают, а трудовая активность старших поколений невысока: люди, достигшие 50 лет, в западных странах продолжают работать гораздо больше, чем в развивающихся странах Европы, в 60−65 лет разрыв между ними еще сильнее увеличивается, и стирается лишь после 65 лет.
В России «обвал» экономической активности происходит после наступления пенсионного возраста: 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. И тем не менее за последние 20 лет экономическая активность старших поколений в России возросла на 11 п.п. — существенно больше, чем в развитых странах (6 п.п.) и тем более — в развивающихся странах Европы (4 п.п.), отметил Гуриев.
Однако почему россияне старшего возраста перестают работать? Не
Значит, дело не в навыках. Оказалось, дело в том, как люди старшего возраста оценивают свое здоровье. Гуриев сослался на опросы Gallup: жителям разных стран задавали простой вопрос — как они себя чувствуют. Россияне младше 50 лет чувствовали себя так же хорошо или даже лучше, чем их ровесники в развитых странах. Но после 50 лет самооценка здоровья у российских мужчин резко снижается — до среднего уровня других развивающихся стран и намного ниже развитых. Россияне после 50-ти начинают оценивать свое здоровье существенно хуже, чем их ровесники в развитых странах — вероятно,
Нашествие роботов
Вторая «проблема развитых стран», которая на самом деле так же остра для развивающихся — поляризация рынка труда
И в развивающихся странах идут те же процессы: добывающая, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство теряют и продолжат терять рабочие места. Создаваться рабочие места будут в строительстве, нерыночных услугах (доктора, учителя), рыночных услугах, а также — низкоквалифицированные — в сбыте и перевозках, перечислил Гуриев. Квалифицированные специалисты будут пользоваться большим спросом, неквалифицированные рабочие — меньшим, работники сферы обслуживания и торговли — большим, голубые воротнички — меньшим.
В России ситуация отличается лишь для низкоквалифицированных работников —такие рабочие места здесь немного сокращаются, заметил Гуриев, но это может быть связано с тем, что у ЕБРР нет данных по неформальному сектору, в частности — труду нелегальных мигрантов.
Зато на высококвалифицированных специалистов спрос есть, и будет расти. Вопрос — в возможностях системы образования. С точки зрения количества образования Россия впереди планеты всей, отметил Гуриев: продолжительность высшего образования в расчете на трудоспособного россиянина растет намного быстрее, чем в других странах. Правда, при поправке на качество образования Россия отстает от Сингапура и других развитых стран.
Навыков в
Но некоторые рискуют быть замененными роботом больше остальных — например, люди с начальным уровнем образования. Вероятность ниже в ближайшие годы для экономистов, работников сферы образования, финансовой и юридической, а также бухгалтеров. Для «среднего россиянина» вероятность столкнуться с автоматизацией своего рабочего места составляет 49% — гораздо ниже, чем, например, в «столице автомобильного производства» Словакии, где эта вероятность 70%.
Этот вопрос, по словам Гуриева, больше всего заботит президента ЕБРР: жителям стран Восточной Европы кажется, что рабочие места, которые они получили из Германии, Японии и других стран, никуда не исчезнут, но на самом деле с развитием технологий они могут «вернуться обратно» в богатые страны или будут уничтожены, поскольку «один словак 2030-го года будет так же производителен, как два словака 2020-го». Аналогичную проблему до последних нескольких лет «не заметили» в США, отметил Гуриев: ряд исследований показали, что многие из тех рабочих, чьи рабочие места были вытеснены китайским импортом, не могут найти себе жену, прекращают искать работу и играют в видеоигры, слишком много пьют и принимают опиоиды —
Особенно остра эта проблема стоит в странах, недавно вошедших в Евросоюз, для работников которых открылся рынок Западной Европы: некоторые
Поэтому если страны или работники хотят преуспеть в экономике будущего, вопрос навыков и компетенций для них ключевой, резюмировал Гуриев. Страны, которые сегодня проводят разумные реформы образования, будут иметь шанс на успех в ближайшие 10−20 лет — но не дольше. Чему учить, при этом, по слова Гуриева, никто не знает: «Что мы знаем — что детей надо учить тому, что не могут сделать компьютеры. Критическому мышлению, умению работать в группах, всему, что называется “мягкие навыки”».
Тем не менее, пока роботы не уничтожили рабочие места — в том числе потому, что люди хотят работать, считает Гуриев: согласно исследованиям, когда человек теряет работу, его уровень счастья падает гораздо больше, чем можно было бы объяснить соответствующей потерей дохода. Дело в том, что сам факт работы дает уверенность в будущем, чувство престижа и полезности в обществе. Об этом говорит и то, что несмотря на эксперимент с внедрением универсального базового дохода в ряде стран, те, кто его получает, продолжают работать или искать работу, отметил Гуриев.