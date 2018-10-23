Роскачество обнаружило следы антибиотиков почти в половине проверенной докторской колбасы

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следы антибиотиков обнаружены в 16 из 40 образцов докторской колбасы, проверенной Роскачеством. Об этом говорится в сообщении организации по итогам исследования.

Вся проверенная колбаса была произведена в России. Специалисты изучили докторскую по 70 показателям качества и безопасности, в том числе проверяли товары на наличие бактерий группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, а также изучали вкус и внешний вид товара.

Ни в одном случае не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по антибиотикам, однако следы этих препаратов были выявлены в 16 образцах. Это не делает производителей нарушителями, но лишает их возможности претендовать на российский Знак качества.

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Проблема наличия антибиотиков в колбасе на уровне погрешности, с одной стороны, — это проблема изготовителей готового продукта, «которые при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков», отметил заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников.

«С другой стороны, данная проблема связана с тем, что на предприятиях недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, на животноводческих предприятиях осуществляется недостаточный контроль кормов на содержание в них антибиотиков или предприятия злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению», — пояснил эксперт.

Другие недочеты

Эксперты также исследовали состав докторской колбасы. Ни в одном образце не оказалось посторонних генетических материалов, например, ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также посторонних ингредиентов — кукурузы, сои, бумаги. Однако в колбасе «Йола» не обнаружена говядина, хотя указана в составе, а некоторые производители добавляли в свою продукцию более дешевое в сравнении со свининой и говядиной куриное мясо.

По ГОСТу это является нарушением, и его допустили производители под брендами «Егорьевская» и «Царицыно», причем они не указали наличие куриного мяса в своей продукции на маркировке. Куриное мясо также было обнаружено в ряде образцов, изготовленных по более простым техническим условиям (ТУ), однако в этом случае это не может быть нарушением.

Кроме того, в 12 образцах был обнаружен каррагинан, необходимый для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка, причем на маркировке это указано не было. ГОСТом эта добавка запрещена, по ТУ — разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке. Также в колбасе «Йола», «Свинокомплекс «Томский» и «Село Зеленое» была обнаружен удерживающая влагу клетчатка, причем производители также не указали этот ингредиент на маркировке.

Общие результаты

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В целом вся исследованная Роскачеством колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. В продукции нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Вся колбаса была произведена в стерильных условиях.

Также в продукции не выявлено превышений по фосфатам, консервантам, нитриту натрия.