Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
Павел Деревянко умилил поклонников снимком с дочкой
Аниту Цой перевели в реанимацию
Скандал на «Голос»: певец-инвалид Плужников так и не получил приз
Как выглядят самые опасные бандиты Латинской АмерикиИстория становления латиноамериканских банд во главе с всесильной Mara Salvatrucha
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
Аксенов сообщил о сообщниках керченского стрелка
Басков подшутил над разводящейся Степаненко в шоу Малахова
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Пьянки и женщины: Супруга Кокорина госпитализирована
В Сети обсуждают "переделку лица" певицы Пелагеи
Лидер группы "Дюна": что больны раком, узнали с женой за рубежом
Погибла актриса Марина Поплавская
14-летний сын актрисы Белохвостиковой выпал из окна - СМИ
Китайская подделка Су-33 оказалась лучше оригинала
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Фоторепортажи
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
09:24 (мск), источник: ТАСС

Роскачество обнаружило следы антибиотиков почти в половине проверенной докторской колбасы

Ведомство не обнаружило в образцах посторонних генетических материалов, в частности, ДНК овцы, лошади, собаки и кошки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следы антибиотиков обнаружены в 16 из 40 образцов докторской колбасы, проверенной Роскачеством. Об этом говорится в сообщении организации по итогам исследования.

Вся проверенная колбаса была произведена в России. Специалисты изучили докторскую по 70 показателям качества и безопасности, в том числе проверяли товары на наличие бактерий группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, а также изучали вкус и внешний вид товара.

Ни в одном случае не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по антибиотикам, однако следы этих препаратов были выявлены в 16 образцах. Это не делает производителей нарушителями, но лишает их возможности претендовать на российский Знак качества.

Читайте также
СМИ сообщили о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты‍

Проблема наличия антибиотиков в колбасе на уровне погрешности, с одной стороны, — это проблема изготовителей готового продукта, «которые при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков», отметил заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников.

«С другой стороны, данная проблема связана с тем, что на предприятиях недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, на животноводческих предприятиях осуществляется недостаточный контроль кормов на содержание в них антибиотиков или предприятия злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению», — пояснил эксперт.

Другие недочеты

Эксперты также исследовали состав докторской колбасы. Ни в одном образце не оказалось посторонних генетических материалов, например, ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также посторонних ингредиентов — кукурузы, сои, бумаги. Однако в колбасе «Йола» не обнаружена говядина, хотя указана в составе, а некоторые производители добавляли в свою продукцию более дешевое в сравнении со свининой и говядиной куриное мясо.

Читайте также
Мясо — часть здоровой диеты. Если это не колбаса

По ГОСТу это является нарушением, и его допустили производители под брендами «Егорьевская» и «Царицыно», причем они не указали наличие куриного мяса в своей продукции на маркировке. Куриное мясо также было обнаружено в ряде образцов, изготовленных по более простым техническим условиям (ТУ), однако в этом случае это не может быть нарушением.

Кроме того, в 12 образцах был обнаружен каррагинан, необходимый для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка, причем на маркировке это указано не было. ГОСТом эта добавка запрещена, по ТУ — разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке. Также в колбасе «Йола», «Свинокомплекс «Томский» и «Село Зеленое» была обнаружен удерживающая влагу клетчатка, причем производители также не указали этот ингредиент на маркировке.

Общие результаты

Читайте также
Почему колбасу нарезают под углом?

В целом вся исследованная Роскачеством колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. В продукции нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Вся колбаса была произведена в стерильных условиях.

Также в продукции не выявлено превышений по фосфатам, консервантам, нитриту натрия.

Согласно результатам исследования Роскачества, лучшей докторской колбасой на российском рынке стала продукция девяти торговых марок: «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»), «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы», «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат». При этом самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

Все ли колбаса, что ею называется?
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 "Человек оставил народ без работы, а сейчас на коне, на трибуне"
Девочка одна кричала: "я не хочу умирать!"
Трамп: Соединенные Штаты увеличат свой ядерный арсенал
Украина откажется от коньяка и шампанского
Житель Минска поселил на балконе кабана и вывел из себя соседей
В Думе уточнили заявление о штрафе для самозанятых
В США военные закупили кофейные кружки по 835 долларов
Найден мем, с помощью которого можно описать любые неудачи
Спорт
Пока что самый сложный матч ЦСКА в ЛЧ: Помазун, не подведи! «Рому» лихорадит, но это ничего не значит — в Риме армейцы сыграют без Акинфеева
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Рестайлинг Kia Sрortage: базовая версия — 1 330 000 рублей 1 ноября стартуют продажи обновленного бестселлера марки Kia — кроссовера Sportage четвертого поколения
Кино
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ» Телеканал с размахом отметил день рождения: на грандиозном гала-концерте выступили главные звезды отечественного шоу-бизнеса
Недвижимость
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Отельеры рассказали, как поступают с буйными гостями
Зачем нужны комнатные растения
Дети
Оксана Федорова показала подросших детей Телеведущая растрогала подписчиков нежным сником Федора и Лизы
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь