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10:23 (мск), источник: Ведомости

Центр «Сириус» получит статус «научной долины»

Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.

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Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-Арены» от непубличного акционерного общества «Центр «Омега», принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, «площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан». Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила она. Президент союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления «Адлер-Арены» в качестве конькобежного стадиона после передачи «Сириусу».

Кроме того «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывшем отель «Тюлип Инн Омега Сочи».

Также «Сириус» строит на своей территории два корпуса — «Спорт» и «Искусство», лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а также занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.

«Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин. Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей его избирательного штаба на последних выборах президента. В 2019—2021 гг. фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.

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