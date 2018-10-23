Центр «Сириус» получит статус «научной долины»
Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного
Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного
Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных
Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.
Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-Арены» от непубличного акционерного общества «Центр «Омега», принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, «площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан». Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила она. Президент союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления «Адлер-Арены» в качестве конькобежного стадиона после передачи «Сириусу».
Кроме того «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний
«Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент
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