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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Росстат назвал самый дешевеющий продукт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Больше всего в текущем году упали цены на помидоры и огурцы. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, сообщает «Российская газета».

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Источник: РИА Новости

«Цены на томаты по сравнению с октябрем прошлого года упали на восемь процентов, а на огурцы — на четыре процента. Произошло это из-за роста объемов производства и возобновления поставок из Турции», — пояснил изданию исполнительный директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков.

Сейчас сбор урожая этих овощей практически закончен, так что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Стоимость тех же помидоров и огурцов, по данным Росстата, уже пошла вверх.

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Однако другие популярные овощи продолжают дешеветь: цена на морковь — снизилась почти на десять процентов, репчатый лук — пять процентов, картофель — четыре процента, белокочанная капуста — два процента.

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