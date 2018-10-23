Росстат назвал самый дешевеющий продукт

Источник: РИА Новости

«Цены на томаты по сравнению с октябрем прошлого года упали на восемь процентов, а на огурцы — на четыре процента. Произошло это из-за роста объемов производства и возобновления поставок из Турции», — пояснил изданию исполнительный директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков.

Сейчас сбор урожая этих овощей практически закончен, так что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Стоимость тех же помидоров и огурцов, по данным Росстата, уже пошла вверх.

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Однако другие популярные овощи продолжают дешеветь: цена на морковь — снизилась почти на десять процентов, репчатый лук — пять процентов, картофель — четыре процента, белокочанная капуста — два процента.