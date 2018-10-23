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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Рост цен на бензин рискует перекинуться на новый год

Почему независимые АЗС обеспокоены ситуацией на рынке.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Цены на бензин с января ждет новый рост: они будут даже выше, чем в мае. К такому выводу пришли в союзе, объединяющем независимые АЗС. Причина в том, что нефтеперерабатывающие заводы недозагружены. Некоторые из них работают всего на 20% мощности, потому что производителям выгоднее пускать сырую нефть на экспорт. В итоге на рынке дефицит бензина, утверждают в организации. Действительно ли на рынке создается искусственный дефицит? И сколько в итоге будет стоить литр 95-го? Об этом — Иван Якунин.

Несколько месяцев назад владельцы независимых АЗС говорили, что бизнес на грани банкротства. Теперь они идут в контратаку. Заводы могли бы производить на 3 млн тонн бензина больше каждый месяц, но не делают этого, и оптовые цены ползут вверх. В итоге и государство недополучает 100 млрд руб. в год, и «бензингейта» не избежать, заявил «Коммерсантъ FM» глава аналитического центра НТС Григорий Баженов: «В достаточно критических условиях для отрасли эти объемы были бы крайне полезны рынку. Их поставка на оптовую биржу способствовала бы снижению этой острой ситуации, и диспаритет между оптовыми и розничными ценами, конечно, снижался бы».

Заявление о 100 млрд руб. — явно попытка привлечь внимание властей. Неслучайно доклад направили вице-премьеру Дмитрию Козаку. Но главный пафос документа в том, чтобы дать понять — независимые игроки не справляются с ситуацией, когда баррель нефти стоит $80.

Вскоре они будут вынуждены уйти с рынка, утверждает гендиректор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз. А ведь они составляют 60% рынка, напоминает эксперт:

Что касается дизельного топлива, то речь идет об убытке порядка в 2 руб. на литр. Очень много регионов, где нефтяные компании вообще не представлены. В этих местах, конечно, будет довольно-таки грустно, когда независимые игроки уйдут.

С другой стороны, сетевые АЗС были вынуждены заморозить цены по соглашению с правительством, и экспорт — одна из немногих возможностей оставаться на плаву. Но о своих обязательствах по нефтепереработке никто не забыл, заявил «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев:

Свои заводы мы все равно загружаем. К тому же, мы еще и несем социальную ответственность, нам никто не позволит оставлять регионы без топлива. Есть некоторые компании, которые максимизируют экспорт, не будем показывать пальцем. Есть компании, у которых просто мало переработки. Например, у «Сургутнефтегаза» один завод.

В любом случае, виноват не один только дефицит. Если в этом году Минэкономразвития еще обещает обойтись без скачка цен, то с 1 января 2019 года акцизы на топливо повысят в полтора раза. К тому же, НДС поднимут на два процентных пункта. Сейчас цены кое-как удается удержать, но любой удар может привести к краху, утверждает Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности: «Компенсационные механизмы пока еще не могут себя реализовать, и демпирующая составляющая меняется. Вроде как нефтяники получат компенсаций больше. Но, с другой стороны, компенсации будут идти за счет роста НДПИ, то есть получается просто перекладывание средств. И в итоге какое сальдо этой процедуры? Здесь много вопросов».

В Торгово-промышленной палате прогнозировали, что в следующем году цены могут вырасти на 15%. Возможно, это будет плавный переход. Но опыт этого лета показал: водителям придется готовиться к недоливам и некачественному бензину. И даже купив 95-й условно по 49 руб. за литр, полбака могут быть наполнены дешевым 80-м.

Идею повысить предложение на оптовом рынке поддержали в Минэнерго. Сейчас, по нормативу, нефтяные компании должны поставлять на биржу 10% топлива. Ведомство предлагает поднять эту планку до 15%.

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