Moody`s улучшило прогноз по кредитоспособности российских банков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Международное рейтинговое агентство Moody`s пересмотрело прогноз по кредитоспособности российского банковского сектора на ближайшие 12−18 месяцев со «стабильного» до «позитивного». Причина изменения оценки — стабилизация операционной среды, улучшение качества активов и капитала банков системы. При этом кредитный профиль российских кредитных организаций, по мнению агентства, наиболее слабый из всех стран БРИКС.

Moody`s изменило прогноз по кредитоспособности российских банков в сторону повышения. «Прогноз ''позитивный'' на ближайшие 12−18 месяцев на фоне стабилизировавшейся операционной среды в стране», — отмечается в новом обзоре рейтингового агентства. По мнению аналитиков агентства, также улучшилось качество активов и состояние капитала российских банков. Ранее Moody`s давало прогноз по данному показателю на уровне «стабильный».

Рост кредитования в России поддерживается низкими ставками, указывают авторы обзора: ожидается, что он составит до 10% в 2018 году и до 40−70% — в 2019 году.

При этом доля проблемных кредитов в ближайшие год-полтора снизится до 9,6% (с 11%, по данным на конец 2017 года). Этот показатель может быть еще ниже (до 8%), когда закончится объявленный ЦБ перевод проблемных активов с балансов крупнейших санируемых банков в «банк плохих долгов».

Новость Российские банки оказались хуже южноафриканских

Улучшится, по мнению аналитиков, и показатель достаточности капитала в целом по системе. По оценкам агентства, соотношение основного капитала и взвешенных с учетом риска активов к концу следующего года вырастет до 10,1% (с 9,7% на конец 2017 года). Уровень покрытия резервами к концу 2019 года составит до 90% проблемных кредитов по сравнению с 80% на конец 2017 года. Как считает Moody`s, к этому приведет снижение объема плохих кредитов в системе и переход российских банков на стандарт отчетности МСФО-9.

При этом днем ранее Moody`s оценило российские банки среди стран БРИКС как банки с самым слабым кредитным профилем. Кредитные учреждения России имеют самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности — на уровне ba3, которая отражает низкое качество активов, низкую ликвидность и прибыльность. Так, соотношение неработающих кредитов к общему объему кредитов по системе составляет 11,8% (по сравнению с китайскими банками, у которых данный показатель находится на уровне 1,5%).