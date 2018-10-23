Путин предложил продлить надзорные каникулы для самозанятых еще на два года

«Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный и даже более жесткий контроль. Это, прежде всего, касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также тех предприятий, которые работают в специфических сферах и секторах, например, таких, как оборот драгметаллов и камней, а для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — сказал Путин на форуме «Опоры России».