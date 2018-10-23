Путин предложил продлить надзорные каникулы для самозанятых еще на два года

«Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный и даже более жесткий контроль. Это, прежде всего, касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также тех предприятий, которые работают в специфических сферах и секторах, например, таких, как оборот драгметаллов и камней, а для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — сказал Путин на форуме «Опоры России».
«Прошу правительство и Государственную думу оперативно принять необходимые решения», — добавил глава государства.
Накануне глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что Госдума может ввести штрафы для самозанятых, которые получают доход от своей профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не платят налоги. Позже в парламенте пояснили, что речь идет лишь о зарегистрированных самозанятых, которые не платят налоги.