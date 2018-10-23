Госбанки рассчитывают на субсидии
Сбербанк и ВТБ инвестируют $1 млрд в создание региональной авиакомпании.
Сбербанк и ВТБ инвестируют $1 млрд в создание региональной авиакомпании.
В правительстве поддерживают планы создания региональной авиакомпании Сбербанком и ВТБ, ожидая снижения цен на авиабилеты. В ВТБ оценивают инвестиции в создание компании в $1 млрд, а проект хотят реализовывать на принципах
Минтранс поддерживает идею создания Сбербанком и ВТБ региональной авиакомпании, заявил 23 октября глава министерства Евгений Дитрих. По его словам, в ведомстве ожидают снижения цен на авиабилеты на фоне ее появления на рынке: «Чем больше у нас будет перевозчиков, тем шире будет рынок, тем ниже будут цены, тем лучше пассажирам».
О планах по созданию госбанками новой региональной авиакомпании ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание указывало, что новый отраслевой игрок может перевозить до 10 млн человек в год. В России сегодня только две компании перевозят более 10 млн пассажиров ежегодно: группа «Аэрофлот» и S7. За прошлый год услугами крупнейшего регионального игрока — компании «Ямал» — воспользовались почти 2 млн человек.
Развитие региональных авиаперевозок в последнее время считается одним из приоритетов государства. В марте президент поручал расширить перечень межрегиональных маршрутов так, чтобы через шесть лет около половины таких рейсов выполнялись напрямую (сейчас до 75% таких перевозок проходит через аэропорты Московского авиаузла — МАУ). Из новых региональных проектов можно отметить базирующуюся в
Но проект, по его словам, должен быть реализован на принципах
Глава Росавиации Александр Нерадько уже сообщил, что служба поддержит формирование такой авиакомпании на принципах ГЧП и готова участвовать в консультациях по выбору типов воздушных судов и проработке маршрутной сети, в том числе в обход МАУ. Эти вопросы будут решаться вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией и регионами, отметил он. Господин Нералько также пообещал, что новый перевозчик может получать субсидии — «как это сейчас осуществляется Росавиацией в рамках постановлений правительства № 1242 по развитию региональных перевозок или № 1212 по приобретению в лизинг авиатехники». Заявки на создание новой авиакомпании в Росавиацию не поступало, но агентству известно, что вопрос поддержки банками крупной авиакомпании «прорабатывается».
В свою очередь, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе внеочередного собрания акционеров компании 23 октября рассказал, что появление на рынке нового авиаперевозчика «никак не повлияет на работу группы “Аэрофлот”»: «Наоборот, если они смогут эту капиллярную сеть поднять, мы получим больше пассажиров на фидерных рейсах и магистральных». «Аэрофлот», по его словам, не участвует в проекте.
Ольга Никитина