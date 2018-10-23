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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Госбанки рассчитывают на субсидии

Сбербанк и ВТБ инвестируют $1 млрд в создание региональной авиакомпании.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В правительстве поддерживают планы создания региональной авиакомпании Сбербанком и ВТБ, ожидая снижения цен на авиабилеты. В ВТБ оценивают инвестиции в создание компании в $1 млрд, а проект хотят реализовывать на принципах государственно-частного партнерства для получения господдержки. Росавиация уже выразила готовность поддержать нового перевозчика госсубсидиями.

Минтранс поддерживает идею создания Сбербанком и ВТБ региональной авиакомпании, заявил 23 октября глава министерства Евгений Дитрих. По его словам, в ведомстве ожидают снижения цен на авиабилеты на фоне ее появления на рынке: «Чем больше у нас будет перевозчиков, тем шире будет рынок, тем ниже будут цены, тем лучше пассажирам».

О планах по созданию госбанками новой региональной авиакомпании ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание указывало, что новый отраслевой игрок может перевозить до 10 млн человек в год. В России сегодня только две компании перевозят более 10 млн пассажиров ежегодно: группа «Аэрофлот» и S7. За прошлый год услугами крупнейшего регионального игрока — компании «Ямал» — воспользовались почти 2 млн человек.

Развитие региональных авиаперевозок в последнее время считается одним из приоритетов государства. В марте президент поручал расширить перечень межрегиональных маршрутов так, чтобы через шесть лет около половины таких рейсов выполнялись напрямую (сейчас до 75% таких перевозок проходит через аэропорты Московского авиаузла — МАУ). Из новых региональных проектов можно отметить базирующуюся в Ростове-на-Дону авиакомпанию «Азимут» (один из инвесторов — совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев). Кроме того, планы по развитию региональных хабов есть у S7 в Новосибирске и «Аэрофлота» (упоминалось о возможном создании сразу нескольких хабов в различных регионах РФ).

Глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что инвестиции банков в новый проект региональной авиакомпании составят не менее $1 млрд.
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Но проект, по его словам, должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, «потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной» (цитата по «РИА Новости»). ВТБ рассчитывает до конца года представить правительству план создания перевозчика.

Глава Росавиации Александр Нерадько уже сообщил, что служба поддержит формирование такой авиакомпании на принципах ГЧП и готова участвовать в консультациях по выбору типов воздушных судов и проработке маршрутной сети, в том числе в обход МАУ. Эти вопросы будут решаться вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией и регионами, отметил он. Господин Нералько также пообещал, что новый перевозчик может получать субсидии — «как это сейчас осуществляется Росавиацией в рамках постановлений правительства № 1242 по развитию региональных перевозок или № 1212 по приобретению в лизинг авиатехники». Заявки на создание новой авиакомпании в Росавиацию не поступало, но агентству известно, что вопрос поддержки банками крупной авиакомпании «прорабатывается».

В свою очередь, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе внеочередного собрания акционеров компании 23 октября рассказал, что появление на рынке нового авиаперевозчика «никак не повлияет на работу группы “Аэрофлот”»: «Наоборот, если они смогут эту капиллярную сеть поднять, мы получим больше пассажиров на фидерных рейсах и магистральных». «Аэрофлот», по его словам, не участвует в проекте.

Ольга Никитина

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