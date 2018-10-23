Кудрин не ожидает серьезных санкций США против ключевых российских банков

«Эффект новых санкций, которые могут ввести до или после ноябрьских выборов, зависит от того, какие системообразующие банки попадут под удар. Мой прогноз — серьезных санкций на ключевые банки не будет. Мы не на таком уровне противостояния или конфликта», — сказал он в интервью РБК. Санкции против российского госдолга, по его мнению, не повлияют на развитие экономики, потому что «мы этот госдолг, по сути, уже не размещаем».