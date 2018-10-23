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18:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин не ожидает серьезных санкций США против ключевых российских банков

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что серьезных санкций против системообразующих российских банков США вводить не станут.

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Источник: РИА "Новости"

«Эффект новых санкций, которые могут ввести до или после ноябрьских выборов, зависит от того, какие системообразующие банки попадут под удар. Мой прогноз — серьезных санкций на ключевые банки не будет. Мы не на таком уровне противостояния или конфликта», — сказал он в интервью РБК. Санкции против российского госдолга, по его мнению, не повлияют на развитие экономики, потому что «мы этот госдолг, по сути, уже не размещаем».

По словам господина Кудрина, антироссийские санкции 2014 года «были чувствительны, но не оказали решающего влияния на российскую экономику». «Сегодня санкции дают более чувствительный эффект мы потеряем 0,5% роста ВВП от санкций в 2018 году», — отметил глава Счетной палаты.

Ранее спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты планируют ужесточать санкции в отношении России каждые «один-два месяца».

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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