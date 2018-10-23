«Сахалину-1» приказали дольше жить

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Соглашение по разделу продукции по проекту «Сахалин-1», которое должно было истечь в 2021 году, продлено до 2051 года. Таковы условия мирового соглашения между Минфином РФ и оператором проекта ExxonMobil относительно спора в арбитраже по ставке налога на прибыль. Со своей стороны, Exxon отказалась от требования с РФ $637 млн переплаты налога и согласилась в дальнейшем платить налог на прибыль по ставке 35%.

Стали известны условия мирового соглашения, которое в 2017 году заключили ExxonMobil, оператор проекта по добыче нефти и газа «Сахалин-1» и правительство РФ. Суть спора состояла в том, что Exxon оспаривала применяемую к проекту «Сахалин-1» ставку налога на прибыль, зафиксированную в соглашении о разделе продукции.

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В 2015 году американская Exxon подала в Стокгольмский арбитраж, где потребовала от РФ более чем $500 млн (позже сумма возросла до $637 млн) за то, что платила налог на прибыль по ставке 35%. Как полагала компания, она могла платить по ставке 20%. Более высокая ставка записана в соглашении о разделе продукции, заключенном в 1995 году, но в 2009-м налог на прибыль для российских компаний был снижен до 20%.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет правительства об СРП, мировое соглашение предполагает отказ Exxon и «других участников соглашения от попыток перейти на ставку налога на прибыль в 20%». Взамен РФ обязалась продлить право на СРП до 2051 года, хотя, по данным Росгеолфонда, срок действия лицензий Exxon Neftegaz на месторождения «Сахалина-1» истекает в 2021 году.

Акционеры «Сахалина-1» — Exxon (30%, оператор), японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%). В проект входят три нефтегазовых месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Добыча нефти в 2017 году — 9,2 млн тонн.

Вокруг проекта «Сахалин-1» не раз возникали судебные споры. Так, в летом этого года «Роснефть» подала иск на 89 млрд руб. ко всем участникам консорциума «Сахалин-1». Спор касается перетоков нефти в рамках месторождения Чайво: северный купол месторождения принадлежит «Роснефти», а центральный и южный — консорциуму. «Роснефть» считает, что нефть мигрирует на участок консорциума, где добыча ведется с 2005 года. В сентябре в ONGC заявляли, что участники консорциума договорились с «Роснефтью» о мирном урегулировании спора.