Новое китайское предубеждение

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с «накоплением информации о санкциях». По его словам, каждый квартал российские дочерние структуры крупных китайских банков (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и т. п. ) отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкционного режима. Документ изучается и рассылается по остальным дочерним отделениям как руководство к действию. Это, по словам собеседников «Ъ», позволяет «соблюдать санкции в объеме необходимого минимума».

По данным источников «Ъ», самые большие трудности у фигурантов SDN-списка. В частности, структуры Олега Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. Речь идет о возврате средств и отказах в выдаче банковских гарантий в 2018 году. Причем, подчеркивает один из собеседников «Ъ», в 2017 году такого не было. Среди банков, блокировавших операции, — Bank of China, ICBC, China Construction Bank. В En+ Group Олега Дерипаски отказались от комментариев.

Среди других примеров источники «Ъ» называют «Авиаэкспорт», который занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования (проблемы с Bank of China, связаться с компанией не удалось), а также АО «Би-энд-Би» (B&B, с China Construction Bank). B&B выпускает более 200 наименований шоколадных, желейных и других изделий под брендами Ju-Ju-Juv, «Подольчанка», «Пчелка» и пр. Мощность предприятия на базе Подольской экспериментальной кондитерской фабрики — более 2,5 тыс. тонн в месяц. В B&B подтвердили, что поставляют продукцию в Китай, но обсуждать проблемы с банками не стали. Представитель онлайн-площадки для экспорта российских продуктов в Китай Dakaitaowa, основным владельцем которой выступает сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, отказался от комментариев.

Не меньше проблем и у граждан. По словам собеседников «Ъ», они с мая сталкиваются с отказами в открытии счетов в Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Dalian Bank, Shanghai Pudong Development Bank. При этом никаких документов, объясняющих порядок подобного обращения с россиянами, сотрудники банков не предъявляют.