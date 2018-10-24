Новое китайское предубеждение

Источник: Reuters

Как выяснил «Ъ», санкции реально осложняют работу россиян не только с Западом, но и на рынках, традиционно считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае. В конце сентября Москва прямо поставила перед Пекином вопрос о трудностях при обслуживании российских клиентов в китайских банках. Участники рынка и эксперты подтверждают серьезность проблемы. Особенно остро она стоит перед лицами из SDN-списка США, однако есть ограничения и у тех, кого формально санкции пока не коснулись. Китайская сторона не спешит принимать меры, ставя под вопрос эффективность пресловутого «поворота на Восток» и перспективы этого рынка как альтернативного при ужесточении санкций.

«Ъ» удалось ознакомиться с протоколом заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и КНР, которое состоялось 27—28 сентября в Шэньчжэне. Стороны обсуждали «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов». По информации источников «Ъ», представители РФ в ходе заседания настойчиво поднимали вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. Представители Народного банка Китая (аналог российского ЦБ, но не имеющий надзорных функций) в ответ на это оказались лишь «готовы продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

Собеседники «Ъ» настаивают, что трудности возникают даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись.

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Впервые о сложностях с привлечением денег «не только с западных, но и с восточных рынков» заявил еще в декабре 2014 года глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 года на страницах гонконгского Finance Asia первый зампред ВТБ Юрий Соловьев подтверждал, что «большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями». Однако больше в публичном поле проблема не поднималась вплоть до этой осени. 15 сентября об ограничениях официально упомянул представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов: «Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков».

С тех пор участники рынка и чиновники неохотно комментируют ситуацию. Однако представители трех российских и двух китайских банков, имеющих отделения в обеих странах, пояснили «Ъ», что исходно проблема появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года, к концу 2015-го ее удалось «более-менее решить» и до начала 2018 года ситуация оставалась стабильной. Однако уже с января-февраля, а особенно с мая она ухудшилась, особенно для компаний, которые попали в SDN-список США в апреле, в частности для структур Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

«Легче заблокировать, чем разбираться»

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с «накоплением информации о санкциях». По его словам, каждый квартал российские дочерние структуры крупных китайских банков (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и т. п. ) отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкционного режима. Документ изучается и рассылается по остальным дочерним отделениям как руководство к действию. Это, по словам собеседников «Ъ», позволяет «соблюдать санкции в объеме необходимого минимума».

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С американскими и европейскими контрагентами китайские банки из первой четверки совершают до 90% своих зарубежных операций, тогда как на РФ приходится лишь несколько процентов. «Вспомните о судьбе ZTE, которая была практически уничтожена, — говорит представитель одного из крупных российских банков в Пекине.— После этого случая китайцы начали дуть на воду». Второй по размеру китайский производитель электроники ZTE, закупавший до 25% комплектующих у американских компаний, был в марте 2017 года признан виновным в продаже запрещенной санкциями США продукции в Иран и КНДР. ZTE оштрафовали на $1,2 млрд и велели наказать менеджеров. Но результаты не удовлетворили Вашингтон, и в апреле 2018 года американским компаниям запретили работать с ZTE. Это привело к остановке китайского конгломерата с 75 тыс. сотрудников. В итоге ZTE согласилась заплатить еще $1 млрд штрафа, сменить весь менеджмент и позволить США контролировать работу своего департамента, отвечающего за соблюдение санкций.

В таких условиях, говорит сотрудник китайского банка, работающего в Москве, для многих небольших региональных банков КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы: «когда человек из небольшого банка видит у себя в компьютере платеж с пометкой “Россия”, у него два варианта — потратить много времени, выясняя, не связана ли эта компания с попавшим под санкции лицом, или просто заблокировать операцию».

Бывший сотрудник китайского филиала одного из попавших под санкции российских банков подтверждает, что региональные отделения — самая большая проблема. «Они не понимают сути санкций, не хотят подставить банк и принимают решение о блокировке платежа. Часто помогал личный звонок в банк, но не всегда была возможность быстро вытащить все платежи, и они в лучшем случае зависали на семь-десять дней», — говорит он.

По мнению директора азиатской программы Московского центра Карнеги Александра Габуева, проблемы возникают еще и из-за того, что объем торговли между странами исторически был невелик. «Многие китайские банки просто не успели нанять специалистов по оценке рисков в отношениях с Россией, которые широко представлены в европейских банках. Поэтому им легче заблокировать любые трансакции с россиянами, чем разбираться», — говорит он.

Опрошенные «Ъ» предприниматели и сотрудники компаний, ведущие бизнес с КНР и просто живущие в стране, подтвердили, что проблемы в последние полгода возникают постоянно.

Проблемы есть и у физических, и у юридических лиц с российскими акционерами, отмечает представитель фонда «Сколково» в Китае Евгений Косолапов. «Создается ощущение, что по китайским банкам спущен санкционный список без объяснения, как его трактовать. И они его трактуют расширенно. Например, отказываясь принимать платежи от Сбербанка, хотя санкции не запрещают обычные межбанковские платежи. Более того, они проходят через американские банки-корреспонденты. Но в результате конвертировать поступивший платеж можно только на уровне менеджера филиала. То же самое и с открытием банковских счетов. На верхах банков разрешают, в отделениях — перестраховываются», — рассказывает он.

«Просто зависнут в системе»

По данным источников «Ъ», самые большие трудности у фигурантов SDN-списка. В частности, структуры Олега Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. Речь идет о возврате средств и отказах в выдаче банковских гарантий в 2018 году. Причем, подчеркивает один из собеседников «Ъ», в 2017 году такого не было. Среди банков, блокировавших операции, — Bank of China, ICBC, China Construction Bank. В En+ Group Олега Дерипаски отказались от комментариев.

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Среди других примеров источники «Ъ» называют «Авиаэкспорт», который занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования (проблемы с Bank of China, связаться с компанией не удалось), а также АО «Би-энд-Би» (B&B, с China Construction Bank). B&B выпускает более 200 наименований шоколадных, желейных и других изделий под брендами Ju-Ju-Juv, «Подольчанка», «Пчелка» и пр. Мощность предприятия на базе Подольской экспериментальной кондитерской фабрики — более 2,5 тыс. тонн в месяц. В B&B подтвердили, что поставляют продукцию в Китай, но обсуждать проблемы с банками не стали. Представитель онлайн-площадки для экспорта российских продуктов в Китай Dakaitaowa, основным владельцем которой выступает сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, отказался от комментариев.

В золотодобывающей Polymetal, которая продает в КНР концентрат, заверили, что не сталкивались с проблемами, уточнив, что при работе с контрагентами предпочитают сотрудничать с российскими и европейскими банками. В ГМК «Норильский никель» (около четверти объемов продает в Азии) отмечают «единичные случаи задержек исполнения инструкций», но все «некритичного уровня и благополучно разрешались». В компании рассказывают, что для профилактики проблем и развития отношений с китайскими партнерами проводят встречи, обсуждают перспективы бизнеса, конкретные области взаимодействия. «Также давали им возможность принять участие в размещении наших евробондов, в синдицированном кредите, размещаем средства в московских отделениях китайских банков», — добавляют в «Норникеле».

Проживающая в Шанхае шеф-редактор русскоязычной газеты «Магазета» Ольга Мерекина рассказала «Ъ», что в отделениях China Merchants Bank предупреждают: деньги из России юрлицам лучше не получать, они «просто зависнут в системе», а в договорах страну вообще упоминать не стоит. При попытке открытия компании, по словам госпожи Мерекиной, с учредителей из РФ потребовали огромный пакет документов, «обещания, что деньги из России переводиться не будут» и многое другое. «Потом начались бесконечные интервью, звонки от сотрудников банка разного уровня для прояснения одних и тех же вопросов. Даже приходили домой, хотя раньше такого никогда не было», — пояснила она, подчеркнув, что год назад проблем с открытием счета в том же банке не возникало.

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Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что компания поставляет продукцию в Китай через дистрибуторов и с проблемами не сталкивалась. Но он знает, что некоторые китайские банки «начали осторожно подходить к сотрудничеству с российскими госбанками», если речь идет о гарантиях и аккредитивах. Топ-менеджер крупного агрохолдинга утверждает, что с проблемами столкнулись российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. В то же время источник «Ъ» в крупном российском экспортере считает, что трудности связаны «прежде всего не с санкциями, а с общим слабым уровнем поддержки клиентских отношений в китайских госбанках».

Не меньше проблем и у граждан. По словам собеседников «Ъ», они с мая сталкиваются с отказами в открытии счетов в Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Dalian Bank, Shanghai Pudong Development Bank. При этом никаких документов, объясняющих порядок подобного обращения с россиянами, сотрудники банков не предъявляют.

«Результаты весьма скромные»

Ситуацию могла бы исправить политическая воля Пекина: в конце концов почти все банки страны полностью или частично принадлежат государству. Однако, по словам собеседников «Ъ», участвовавших в российско-китайских переговорах, власти КНР не спешат помочь своим «стратегическим союзникам» решить проблему. Ее поднимают на всех двусторонних встречах, начиная как минимум с саммита между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Циндао 8—9 июня .

«Китайцы выражают сочувствие, хлопают по плечу и обещают исправить “перегибы на местах”, но пока результаты весьма скромные», — признает один из собеседников «Ъ» в дипломатических кругах.

Собеседник «Ъ» из китайского банка предложил в качестве варианта расширение торговли в юанях и рублях по схеме, используемой китайцами в Африке. «CITIC Construction построила в Анголе целый город в начале 2010-х годов, и правительство заплатило нефтью. Нефть получила CNPC, которая рассчиталась с CITIC юанями», — рассказал он. Собеседник «Ъ» утверждает, что по исключающей использование долларов схеме уже договорились строить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва—Казань.

Замминистра экономики Сергей Горьков 18 октября пояснял, что Москва и Пекин работают над подписанием межправсоглашения, которое упростит процедуру торговли в юанях и рублях. Впрочем, уточняет китайский банкир, у подобных операций есть естественное ограничение: «текущие операции оплачивать можно, но форвардные контракты нельзя заключать более чем на три-шесть месяцев, потому что курс может резко измениться».

Чтобы эта пара валют более активно применялась в товарообороте, необходима поддержка государств при хеджировании рисков, подтверждают в ВЭБе. «У инвесторов есть реальный интерес не только к краткосрочным операциям по покупке-продаже продукции, но и к более долгосрочным и длительным контрактам в национальных валютах, которые связаны с проектным финансированием, — отмечают в госкорпорации.— Долгосрочные контракты в нацвалютах способствовали бы улучшению инвестклимата и расчетной среды, меньшим остановкам платежей».

Но, добавляют в ВЭБе, для эффективного взаимодействия между российскими банками и компаниями с одной стороны и китайскими банками — с другой необходимо создать единую платежную систему, сформировать единую инфраструктуру для обмена межбанковскими сообщениями, а также единую систему перевода денежных средств.