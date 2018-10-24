Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса
Лидером по снижению импортных поставок в нашу страну в этом году стал
Лидером по снижению импортных поставок в нашу страну в этом году стал
Это следует из материалов исследования компании ФинЭкспертиза динамики импорта за
Замыкают ТОП-5 товаров, чей ввоз заметно сократился, сгущенное молоко (минус 39,3 процента) и мясо (минус 36,8 процента). Недалеко ушли показатели и по сливочному маслу. Его импорт упал на 33,7 процента. Есть в этом списке мясо птицы, кукуруза и капуста.
Аналитики продовольственного рынка отмечают, что во многом на этот расклад повлияла программа импортозамещения.
Есть прогресс и по другим товарам. Но здесь еще есть к чему стремиться.
Как видно из таблицы, представленной аналитиками ФинЭкспертизы, за первые семь месяцев этого года в ТОП-3 продуктов, чей импорт серьезно вырос по сравнению с 2017 годом, вошли подсолнечное масло (плюс 45,9 процента), яблоки (плюс 42,2 процента) и помидоры (плюс 15,9 процента). Кстати, по томатам Росстат фиксирует в этом году уникальное снижение цен — на 46,3 процента. По маслу и яблокам — слабый рост, который в два раза ниже динамики индекса потребительских цен.
Конечно, рост или снижение импортных поставок зависит не только от успехов сельхозпроизводителей, но и от переработчиков и, что особенно важно, от умения сохранить как можно дольше собранный урожай. Это что касается тех товаров, которые мы можем сами производить.
Другое дело, например, экзотические фрукты. Здесь бесспорный лидер — бананы. За первые семь месяцев этого года их завезли в Россию 958 тысяч тонн (плюс к прошлому году, правда, небольшой, всего 3,5 процента). Но объем впечатляет — это самые крупные поставки по всему импорту продовольствия. Здесь срабатывают два фактора, объясняет генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова.
Картошки много не бывает
На третье место по объему импортных поставок в этом году вышел картофель. Его завезли 543 тысячи тонн, рост по сравнению с 2017 годом — 4,2 процента.
Что стоит за этими цифрами? У нас совсем плохо со своим картофелем?
«По производству картофеля Россия занимает третье место в мире после Китая и Индии, — успокоила Нина Козлова. — Завозим мы его не так много, как принято думать. Начинаются поставки преимущественно с февраля, пока не созрел свой урожай. Если учесть не только промышленное производство, но и урожай приусадебных участков, который превышает его почти в четыре раза, то импортируем мы всего 2−3 процента от внутреннего производства».