Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса

Это следует из материалов исследования компании ФинЭкспертиза динамики импорта за январь-июль этого года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (есть в распоряжении «Российской газеты»).

Замыкают ТОП-5 товаров, чей ввоз заметно сократился, сгущенное молоко (минус 39,3 процента) и мясо (минус 36,8 процента). Недалеко ушли показатели и по сливочному маслу. Его импорт упал на 33,7 процента. Есть в этом списке мясо птицы, кукуруза и капуста.

Аналитики продовольственного рынка отмечают, что во многом на этот расклад повлияла программа импортозамещения.

По данным Минсельхоза, за первые три года ее выполнения доля импорта в потреблении свинины в нашей стране сократилась в три раза, а мяса птицы — в два с половиной раза.

Есть прогресс и по другим товарам. Но здесь еще есть к чему стремиться.

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Как видно из таблицы, представленной аналитиками ФинЭкспертизы, за первые семь месяцев этого года в ТОП-3 продуктов, чей импорт серьезно вырос по сравнению с 2017 годом, вошли подсолнечное масло (плюс 45,9 процента), яблоки (плюс 42,2 процента) и помидоры (плюс 15,9 процента). Кстати, по томатам Росстат фиксирует в этом году уникальное снижение цен — на 46,3 процента. По маслу и яблокам — слабый рост, который в два раза ниже динамики индекса потребительских цен.

Конечно, рост или снижение импортных поставок зависит не только от успехов сельхозпроизводителей, но и от переработчиков и, что особенно важно, от умения сохранить как можно дольше собранный урожай. Это что касается тех товаров, которые мы можем сами производить.

Другое дело, например, экзотические фрукты. Здесь бесспорный лидер — бананы. За первые семь месяцев этого года их завезли в Россию 958 тысяч тонн (плюс к прошлому году, правда, небольшой, всего 3,5 процента). Но объем впечатляет — это самые крупные поставки по всему импорту продовольствия. Здесь срабатывают два фактора, объясняет генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова. Во-первых, по цене бананы доступны многим россиянам и на них хороший спрос. Во-вторых, эти поставки выгодны импортерам. «Контейнер фрукта от закупки до конечного потребителя стоит относительно недорого и приносит от 50 до 70 процентов прибыли», — уточнила эксперт.

Картошки много не бывает

На третье место по объему импортных поставок в этом году вышел картофель. Его завезли 543 тысячи тонн, рост по сравнению с 2017 годом — 4,2 процента.

Что стоит за этими цифрами? У нас совсем плохо со своим картофелем?