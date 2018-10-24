Крах бизнеса независимых АЗС: владельцы продают заправки

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Что делать с ценами на бензин? В правительстве в среду, 24 октября, пройдет очередное совещание по поводу налогового маневра. Ранее в Минфине допустили новый топливный кризис. От него пострадают и водители, и бизнес. Business FM поговорила с владельцами АЗС, которые сейчас безуспешно пытаются продать свои заправки.

«Так вы посмотрите, что в стране происходит», — отвечает Виталий Максимович на вопрос, почему он продает свою заправку. АЗС находится на границе Башкирии и Челябинской области. Все в отличном состоянии, утверждает предприниматель. Современное оборудование, есть магазин, санузлы для клиентов.

Но бизнесмен пытается продать заправку еще с весны, когда на рынке произошел топливный кризис. Покупателей нет. Работать стало невыгодно. Оптовые цены на топливо резко выросли. А с нового года повышается НДС, налог на добычу нефти и акцизы, последние — в полтора раза. Топливо дорожает уже сейчас, а вскоре может прибавить еще несколько рублей за литр.

Бензин пока приносит небольшую прибыль Виталию Максимовичу. Но торговать дизелем уже нерентабельно. Бизнесмен приводит пример расчетов: переводит оптовую цену тонны в розничную цену литра и сравнивает с той стоимостью, что указана на стеле — рекламной конструкции на АЗС, где мы все видим цены.

Невозможно работать. Зимнее дизтопливо стало 58 тысяч 400 рублей за тонну. Если перевести в литры, мы покупаем за 48 рублей 70 копеек, а на стеле сегодня стоит 43 рубля 50 копеек. Это в минусах надо торговать. Сейчас, осенью, зимой, в ноябре частные заправки, также я, например, не буду продавать дизтопливо, невыгодно. Не надо ни покупать, ни продавать. Виталий Максимович Хозяин заправки

Таких, как Виталий Максимович, в России тысячи. Всего в стране 15 тысяч заправок, шесть тысяч принадлежат крупным нефтяным компаниям, которые и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают бензин в рознице. Остальные девять тысяч — независимые АЗС. Но «независимые» в данном случае — не очень правильное слово. Потому что они зависимы, и еще как, от оптовых цен на топливо.

Владелец АЗС в Тамбовской области Сергей покупает бензин у одной крупной нефтяной компании. У нее тоже есть свои заправки, которые конкурируют с заправкой Сергея. Так вот, своим АЗС эта крупная компания продает бензин достаточно дешево, и они могут сдерживать цены. А для собеседника Business FM цена бензина этой компании существенно выше. Какая тут может быть конкуренция.

Причем раньше такого не было, рассказывает Сергей:

— Если мы даже у них закупали, они нам оставляли какой-то зазор, то сейчас они просто торгуют дешевле, чем нам продают. Мы не можем ничего выдержать с ними. Или поставщиков надо каких-то… Я понимаю, какая-то реализация была серьезная или объемы большие, может, еще общение какое-то было, а так…

— Если продадите, чем планируете потом заниматься?

— Да кто его знает! В этой стране какие тут планы могут быть!

Предприниматель продает свою АЗС за 10 млн рублей. И тоже не может найти покупателей. Один вроде бы появился, но не сошлись в цене.

Государство, которое и затеяло налоговый маневр, поддержит крупные нефтяные компании. Выдаст им компенсации за то, что они будут держать низкие цены. И то Минфин на днях признал, что до бесконечности помогать нельзя, и допустил, что кризис на топливном рынке может повториться.