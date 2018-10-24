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09:55 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: ЦБ предлагает ограничить ставки по потребкредитам и займам 1% в день

Центробанк подготовил поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Регулятор предлагает ограничить ставку по кредитам и займам 1% в день. С проектом документа, подлинность которого подтвердили в ЦБ, ознакомился РБК. По данным издания, в настоящее время 95−97% всех МФО выдают займы под ставки выше 365% в год.

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Источник: РИА "Новости"

Ограничения могут заработать с 1 июля 2019 года, до этого времени, с момента принятия закона, ставка будет на уровне 1,5% в день. В документе также уточняется, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита более чем на треть.

Напомним, поправки к этим законам в первом чтении были приняты еще в ноябре 2017 года. Тогда предполагалось для потребительских кредитов и займов сроком до одного года проценты и штрафы перестают начисляться, после того как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита. Эта мера есть и в подготовленных ко второму чтению поправках, но также предлагается ввести ограничения через переходный период.

«До июля 2019 года размер штрафов и процентов по потребкредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита», — уточняет РБК.

Один из инициаторов законопроекта, первый зампред комитета Совета федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев отметил, что внесение поправок обсуждается с ЦБ, Минфином и Госдумой уже год, и он поддерживает введение ограничений. В пресс-службе Банка России почеркнули, что предлагаемые меры затрагивают не весь рынок микрофинансовых организаций и направлены на сдерживание темпов роста только тех компаний, которые получают прибыль за счет работы на предельных значениях полной стоимости кредита, злоупотребляют рефинансированием и пролонгациями. «Для таких компаний станет невыгодной работа по старым бизнес-моделям», — уверены в ЦБ.

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