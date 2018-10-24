РБК: ЦБ предлагает ограничить ставки по потребкредитам и займам 1% в день

Источник: РИА "Новости"

Ограничения могут заработать с 1 июля 2019 года, до этого времени, с момента принятия закона, ставка будет на уровне 1,5% в день. В документе также уточняется, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита более чем на треть.

Напомним, поправки к этим законам в первом чтении были приняты еще в ноябре 2017 года. Тогда предполагалось для потребительских кредитов и займов сроком до одного года проценты и штрафы перестают начисляться, после того как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита. Эта мера есть и в подготовленных ко второму чтению поправках, но также предлагается ввести ограничения через переходный период.

«До июля 2019 года размер штрафов и процентов по потребкредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита», — уточняет РБК.