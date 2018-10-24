Ни один российский страховщик не захотел страховать запуск «Прогресса» в ноябре
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске
Заказчиком услуги выступал ФГУП «ЦЭНКИ», запрос предложений был объявлен 10 октября.
«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», — отмечается в протоколе.
Ранее источник «Интерфакса» в
11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС груз с космодрома Байконур. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.
Риски при запуске
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