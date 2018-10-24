Ни один российский страховщик не захотел страховать запуск «Прогресса» в ноябре

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Заказчиком услуги выступал ФГУП «ЦЭНКИ», запрос предложений был объявлен 10 октября.

Максимальная премия по договору была равна 116,5 млн рублей. Общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из них 3 млрд рублей — это страхование самого грузового корабля, а 200 млн рублей — груза. Срок действия договора — до конца 2019 года. Страховым случаем считалась бы утрата или гибель застрахованного имущества, то есть космического корабля и груза.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», — отмечается в протоколе.

Ранее источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск «Прогресса МС-10» запланирован на 15—18 ноября .

11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС груз с космодрома Байконур. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-45810683/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и его стыковке с МКС были застрахованы в СК «Согласие» на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.