Цифра дня: насколько вырастут цены на мобильную связь в 2019
За 2018 год сотовая связь подорожала: ежемесячно за услуги операторов мы стали платить больше в среднем на 20 руб. В следующем году россиян ждет очередное повышение цен, сообщил Mail
За 2018 год сотовая связь подорожала: ежемесячно за услуги операторов мы стали платить больше в среднем на 20 руб. В следующем году россиян ждет очередное повышение цен, сообщил Mail
«Специального планового повышения цен на 2019 год у нас не намечено, — рассказывает собеседник в одном из операторов “Большой тройки”. — Но многие факторы — повышение НДС, закон Яровой, инфляция, достижение ценового дна, валютные риски — говорят о том, что ценовые корректировки возможны».
Цены на связь в следующем году вырастут примерно на 10%. Такой прогноз дает Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily. А теперь в рублях: сейчас средний ежемесячный платеж россиянина за общение по мобильному составляет 314 руб.
Для сравнения, во втором квартале 2017 средний чек за связь был равен 296 руб. «Операторы не поднимают себестоимость минуты или гигабайта, — объясняет Константин Анкилов, аналитик “ТМТ Консалтинг”. — Они идут в первую очередь путем расширения предложения. Логично, что больший объем услуг стоит дороже».
По мнению Константина Анкилова, этот процесс будет продолжаться. «Траты на исполнение закона Яровой, закупки оборудования для обеспечения качества услуг на текущих технологиях, внедрение новых технологий — все это требует дополнительных расходов».
То есть сами тарифы дорожают
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Анна Вовнякова