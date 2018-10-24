Цифра дня: насколько вырастут цены на мобильную связь в 2019

Источник: Reuters

«Специального планового повышения цен на 2019 год у нас не намечено, — рассказывает собеседник в одном из операторов “Большой тройки”. — Но многие факторы — повышение НДС, закон Яровой, инфляция, достижение ценового дна, валютные риски — говорят о том, что ценовые корректировки возможны».

Цены на связь в следующем году вырастут примерно на 10%. Такой прогноз дает Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily. А теперь в рублях: сейчас средний ежемесячный платеж россиянина за общение по мобильному составляет 314 руб.

В 2019 году средний платеж за связь будет выше — почти 350 руб.

Для сравнения, во втором квартале 2017 средний чек за связь был равен 296 руб. «Операторы не поднимают себестоимость минуты или гигабайта, — объясняет Константин Анкилов, аналитик “ТМТ Консалтинг”. — Они идут в первую очередь путем расширения предложения. Логично, что больший объем услуг стоит дороже».

По мнению Константина Анкилова, этот процесс будет продолжаться. «Траты на исполнение закона Яровой, закупки оборудования для обеспечения качества услуг на текущих технологиях, внедрение новых технологий — все это требует дополнительных расходов».

То есть сами тарифы дорожают из-за большего количества включенных минут, трафика и SMS. Но можно минимизировать потери: у крупных операторов в ряде тарифных линеек абоненты могут настраивать объем услуг под себя, обменивать минуты на гигабайты и наоборот. Впрочем, мы уже рассказывали, как не переплачивать.

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